Ортодонтическое лечение: когда оно необходимо и как проводится

Есть такие стоматологи, которые умеют выравнивать зубы, исправлять прикус и даже увеличивать и уменьшать челюсть. Это врачи-ортодонты. Направление ортодонтии сейчас развивается ускоренными темпами и предоставляет для пациентов совершенно новые возможности в создании ровной, красивой и здоровой улыбки. Как проводится ортодонтическое лечение, и в каких случаях оно больше всего необходимо?

Основные задачи ортдонтического лечения

Врачи-ортдонты проводят коррекцию таких дефектов, как патология прикуса и челюстей, скученность зубов, аномалия формы и размеров зубов, другие зубочелюстные деформации (в том числе врожденные). Многие люди страдают из-за своей некрасивой улыбки и различных лицевых дефектов. Поэтому ортодонты - первые помощники в решении сложных косметических и эстетических задач.

Особенно важно проходить консультации у ортодонта детям. Только своевременная помощь врача поможет в будущем устранить проблемы с формированием прикуса.

Этапы лечения

Во-первых, надо помнить, что ортодонтическое лечение - процесс долгий. Он может занять многие месяцы.

Лечение включает несколько этапов:

1. Консультацию специалиста и проведение диагностики. На консультации врач определяет необходимые методы лечения и прогнозирует результаты. Перед началом лечения пациент проходит целый ряд тщательных исследований.

2. Полученные данные анализируются современными компьютерными программами для дальнейшей работы с пациентом. Составляется план лечения, который исключает ошибки в расчетах.

- Лечение прикуса - это, на самом деле, достаточно серьёзная стоматологическая процедура. Проводить ее должен только сертифицированный специалист, поскольку только он может учесть все изменения в челюстном аппарате пациента и даже сопутствующие заболевания, чтобы принять окончательное решение, - рассказывает ??? клиники «Авторская стоматология», - между консультацией и началом лечения может пройти довольно значительное время. Главное, чтобы был составлен адекватный и максимально продуманный план терапии.

3. Обсуждение плана лечения. Врач предлагает пациенту составленный план, объясняет преимущества и недостатки выбранного метода, отдельные нюансы.

4. Перед установкой аппарата производится санация ротовой полости, которая может включать снятие зубного налета, лечение кариеса и десен.

5. На следующем этапе производится установка и фиксация ортодонтической системы.

6. Плановое наблюдение. Посещать стоматолога необходимо регулярно, один раз в 4-8 недель. Так доктор сможет контролировать процесс.

7. Ретенционный период. После снятия ортодонтического аппарата на зубы крепят ретейнер - специальную конструкцию, позволяющую плотно зафиксировать зубы и закрепить полученный результат. Носят ретейнер от 1,5 до 3 лет.

Ортодонтическое лечение: когда оно необходимо и как проводитсяФото: Ольга КУБЫШЕВА

Виды ортодонтических систем

1) Брекеты

Первый ортодонтический аппарат был создан в начале XX века и стал прообразом современных брекет-систем. Эти сложные несъёмные конструкции применяются при неправильном прикусе и неровностях зубного ряда. Бывают как металлические и лигатурные, так и прозрачные керамические брекеты.

2) Лингвальные брекеты

В отличие от обычных, лингвальные брекеты устанавливаются на внутреннюю сторону зубов. Они более тонкие и легкие и абсолютно незаметны.

3) Элайнеры Invisalign

Есть еще более невидимая ортодонтическая система - это элайнеры Invisalign. Это прозрачные съемные капы, которые легко снимать и надевать обратно. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам и применяются для выравнивания зубов.

4) Конструкции для исправления прикуса у детей

На ранних стадиях прикус у ребенка можно исправить с помощью специальных пластинок. Это съемная конструкция, но носить ее нужно постоянно. Также для коррекции прикуса и аномально расположенных зубов можно использовать силиконовые трейнеры. Чтобы брекеты смотрелись креативно и весело, можно устанавливать специальные системы - с цветными резиночками.

Показания к ортодонтическому лечению

Показаний к лечению у ортдонта достаточно много. У ребенка в возрасте до 6 лет показаниями будут перекрестный прикус со смещением нижней челюсти, ранняя потеря молочных зубов, требующая протезирования, ранние проявления скелетных аномалий.

У детей в возрасте 6-10 лет таких показаний уже больше. Это также может быть протрузия верхних резцов, вынужденный мезиальный прикус, травматическая перегрузка зубов и другие аномалии.

Проводится ортодонтическое лечение и для взрослых пациентов. Оно необходимо для исправления прикуса и связанных с ним патологий. Неправильный прикус приводит к дефектам внешности, развитию кариеса, повышенной истираемости зубов. Поэтому проходить консультацию у ортдонта стоит регулярно. Также необходимо ортодонтическое лечение перед протезированием зубов. Неправильно расположенные зубы могут препятствовать установке качественных протезов.

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Ортодонтическое лечение: когда оно необходимо и как проводитсяФото: Ольга КУБЫШЕВА

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