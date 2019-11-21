Десятки пожарных тушат двухэтажный павильон на рынке под Ростовом
Донские пожарные ликвидируют сильный пожар в двухэтажном торговом павильоне на территории рынка «Атлант», находящемся неподалеку от Ростова-на-Дону.
Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России.
По информации ведомства, возгорание произошло сегодня, 21 ноября, в 07:47. Огнем занялся павильон в поселке Янтарный, по адресу ул. Индустриальная 6.
Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, сначала из здания «Рыбалка центр» повалил густой дым, а следом за ним показалось пламя, стремительно объявшее легкую конструкцию.
- Площадь пожара составляет 600 кв метров. На месте работают 17 техники и 70 человек личного состава. Пострадавших нет. В 09:27 произошла локализация пожара, - уточнили обстановку в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Площадь пожара в торговом павильоне составляет 600 кв метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Тушение огня осложняется сильным ветром, сообщают очевидцы с места ЧП. По их сообщениям, павильон выгорел полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU