Десятки пожарных тушат двухэтажный павильон на рынке под Ростовом

Донские пожарные ликвидируют сильный пожар в двухэтажном торговом павильоне на территории рынка «Атлант», находящемся неподалеку от Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло сегодня, 21 ноября, в 07:47. Огнем занялся павильон в поселке Янтарный, по адресу ул. Индустриальная 6.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, сначала из здания «Рыбалка центр» повалил густой дым, а следом за ним показалось пламя, стремительно объявшее легкую конструкцию.

mchs_rostov В эти минуты пожарные тушат пожар по повышенному рангу Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Индустриальная 6, загорание двухэтажного торгового павильона. Сообщение в 07:47. На месте работают 17 техники, 70 человек личного состава. По уточненной информации, площадь пожара 600 кв метров. Пострадавших нет. . . #МЧСРостов #Пожар #Атлант #Тушениепожара #Пожарные #ЧПРостов #ПожарРостов #РостовнаДону

- Площадь пожара составляет 600 кв метров. На месте работают 17 техники и 70 человек личного состава. Пострадавших нет. В 09:27 произошла локализация пожара, - уточнили обстановку в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Площадь пожара в торговом павильоне составляет 600 кв метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Тушение огня осложняется сильным ветром, сообщают очевидцы с места ЧП. По их сообщениям, павильон выгорел полностью.