Ростовчанин Валентин Клименко стал политиком года

Вечером в среду, 20 ноября, в Золотом зале конгресс-отеля «Дон-Плаза» в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония «Человек года-2019». Ее ежегодно проводят правительство Ростовской области и Ростовское региональное отделение Российского фонда культуры.

«ПОЛИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА»

Так, в одной из номинаций - «Политик года» - победил первый заместитель главы Ростовского регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Валентин Клименко. Во время торжественной церемонии почетный знак ему вручил депутат Законодательного собрания Ростовской области пяти созывов, почетный гражданин города Ростов-на-Дону Николай Шевченко.

В свою очередь, победитель поблагодарил членов жюри за объективность, отметив, что это был честный и благородный поступок - отдать свой голос человеку, который не относится к партии власти.

Ростовчанин Валентин Клименко стал политиком годаФото: Ольга КУБЫШЕВА

- Политика должна быть полезна не для самого политика, а в первую очередь для общества, - уверен Валентин Васильевич. - И сегодняшнее решение жюри лишний раз подтвердило эту истину. Спасибо вам за поддержку!

Кстати, Валентин Клименко стал вторым человеком в Ростовском региональном отделении партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» только в апреле этого года, заняв пост первого заместителя главы донских справедливороссов Михаила Емельянова. И, надо сказать, что за 22-летнюю историю существования премии «Человек года» это первый пример столь стремительного признания заслуг номинанта экспертным сообществом в сфере политики.

«БИЗНЕСУ, ОБЩЕСТВУ И ВЛАСТИ НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Известно, что Валентин Васильевич является владельцем группы компаний «ИНПК», чьи активы находятся в разных районах Ростовской области. А в сферу деятельности холдинга входят малоэтажное и многоэтажное строительство, производство и реализация нефтепродуктов, а также охранные и консалтинговые услуги.

Он уже выступил с обширной программой обновления и перезагрузки системы взаимоотношений бизнеса, общества и власти, основные тезисы которой получили одобрение среди первых лиц общественных, гражданских и политических сил региона.

В качестве первого заместителя председателя совета Ростовского регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Валентин Клименко занимается координацией непосредственной работы регионального отделения партии в местных отделениях городов и районов, в представительных и исполнительных органах местного самоуправления и в Законодательном собрании Ростовской области.

Ростовчанин Валентин Клименко стал политиком годаФото: Ольга КУБЫШЕВА

За время работы на данном партийном посту он уже организовал и провел ряд мероприятий межрайонного и областного значения - совещания, выездные семинары, круглые столы - наладил работу регионального аппарата по поддержанию и укреплению межпартийного взаимодействия с основными политическими партиями и гражданскими движениями Ростовской области. А также выдвинул ряд нормотворческих и законодательных инициатив, принятых на рассмотрение как в местных органах представительной власти, так и в парламенте региона.

Кроме того, он регулярно выступает в региональных СМИ в качестве эксперта по вопросам политической и деловой жизни региона. А еще его систематически приглашают к сотрудничеству представители разных политических движений для разработки стратегии совместных действий в области наиболее актуальных общественных проблем.