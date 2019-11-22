В Ростове-на-Дону мороз - 10 С: автоинспекторы просят водителей не выезжать на дорогу на летней резине

В Ростов-на-Дону осень напомнила о себе. Пришли морозы, которые прогнозировали синоптики. Для некоторых водителей это стало большой неожиданностью (представьте себе). В социальных сетях появились обращения ростовчан с просьбой к автомобилистам поменять колеса за зимние. Это мнения придерживаются и автоинспекторы Ростова.

- Недопустимо в зимний период двигаться на изношенной и «летней» резине. Водители не должны забывать, что понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости, - поясняют автоинспекторы. - В первую очередь, гололед может появляться на мостах и в низинах.

Впрочем, и самим пешеходам также нужно быть начеку, не забывать, что в мороз на летней резине тормозной путь машины значительно увеличивается.

- Переходите дорогу спокойным шагом, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону, а если обзору мешает капюшон, его лучше снять, - настоятельно рекомендуют в УГИБДД. - А если с вами ребенок, крепко держите его за руку. Ожидая общественный транспорт, не выходите на дорогу, стойте как можно дальше от проезжей части.

КСТАТИ

Осенью (и весной тоже) большую опасность для водителей представляют собой лужи: они могут скрывать под собой выбоины, ямы и другие дефекты дорожного покрытия. При попадании в лужу, снижается эффективность торможения, потому что вода попадает на тормозные колодки и диски. Если впереди лужа, то инструкция к действию проста: снизить скорость, включить «дворники», а если машина начала скользить, отпустить педаль газа и попытаться выровнять автомобиль. Не обгоняйте, не поворачивайте и резко не тормозите.

ОФИЦИАЛЬНО

В целях безопасности шины необходимо менять тогда, когда среднесуточная температура приближается к нулю градусов. В частности, согласно технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, у которых остаточной глубине рисунка протектора зимних шин предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинками внутри ее, а также маркированных знаками «M + S» «M & S» «M S» (при отсутствии индикатора износа) во время эксплуатации на указанном покрытии – не более 4,0 мм. В случае использования шин с шипами противоскольжения, установка их должна быть на все колеса транспортного средства.