2019-11-22T09:57:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мороз - 10 С: автоинспекторы просят водителей не выезжать на дорогу на летней резине

Это может стать причиной увеличения количества аварий
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Водителей просят поменять летнюю резину на зимнююВодителей просят поменять летнюю резину на зимнююФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ростов-на-Дону осень напомнила о себе. Пришли морозы, которые прогнозировали синоптики. Для некоторых водителей это стало большой неожиданностью (представьте себе). В социальных сетях появились обращения ростовчан с просьбой к автомобилистам поменять колеса за зимние. Это мнения придерживаются и автоинспекторы Ростова.

- Недопустимо в зимний период двигаться на изношенной и «летней» резине. Водители не должны забывать, что понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости, - поясняют автоинспекторы. - В первую очередь, гололед может появляться на мостах и в низинах.

Впрочем, и самим пешеходам также нужно быть начеку, не забывать, что в мороз на летней резине тормозной путь машины значительно увеличивается.

- Переходите дорогу спокойным шагом, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону, а если обзору мешает капюшон, его лучше снять, - настоятельно рекомендуют в УГИБДД. - А если с вами ребенок, крепко держите его за руку. Ожидая общественный транспорт, не выходите на дорогу, стойте как можно дальше от проезжей части.

КСТАТИ

Осенью (и весной тоже) большую опасность для водителей представляют собой лужи: они могут скрывать под собой выбоины, ямы и другие дефекты дорожного покрытия. При попадании в лужу, снижается эффективность торможения, потому что вода попадает на тормозные колодки и диски. Если впереди лужа, то инструкция к действию проста: снизить скорость, включить «дворники», а если машина начала скользить, отпустить педаль газа и попытаться выровнять автомобиль. Не обгоняйте, не поворачивайте и резко не тормозите.

ОФИЦИАЛЬНО

В целях безопасности шины необходимо менять тогда, когда среднесуточная температура приближается к нулю градусов. В частности, согласно технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, у которых остаточной глубине рисунка протектора зимних шин предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинками внутри ее, а также маркированных знаками «M + S» «M & S» «M S» (при отсутствии индикатора износа) во время эксплуатации на указанном покрытии – не более 4,0 мм. В случае использования шин с шипами противоскольжения, установка их должна быть на все колеса транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День логопеда 2020: история и традиции международного праздника
Каждую осень свой профессиональный праздник отмечают специалисты, корректирующие дефекты речи у детей и взрослых. Международный день логопеда в 2020 году будет праздноваться в России и других странах
Новости 24
Футболист из Ростовской области Денис Глушаков мечтает возглавить "Спартак"
Замглавы администрации Батайска по ЖКХ Дмитрий Беликов покинул пост
Звезда «Дома-2» из Ростова-на-Дону Марина Мексика показала новорожденного ребенка
В США осудили донского программиста Станислава Лисова за кражу с банковских карт американцев почти полмиллиона долларов
В Ростове-на-Дону загорелась электрощитовая в подвале 24-этажной высотки
«SfedU-Cuba»: В ЮФУ обсудили создание российско-кубинского подготовительного факультета
Подозреваемого в шпионаже военного из Аксая отправили в СИЗО
В Ростове-на-Дону произошел порыв трубы в ЗЖМ
В Волгодонске из-за пожара эвакуировали 40 жильцов пятиэтажки
Отключение света в Ростове-на-Дону 22 ноября 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону благоустроят «первую милю» экопарка вдоль Темерника
Минимальная зарплата в Ростовской области станет больше 14,5 тысяч рублей
В Ростове-на-Дона на Западном при пожаре в пятиэтажке погибли две женщины
День открытых дверей онлайн пройдет в ЮФУ
В Ростове-на-Дону суд оставил под стражей главу ростовского управления ФСИН
Из Ростова-на-Дону в ТЦ «Мега» можно ездить по безналу еще на одном маршруте
Отключение света в Ростове-на-Дону 21 ноября 2019: где и когда
Житель Ростовской области не смог продать квартиру из-за долга в 358 тысяч рублей
В Ростовской области ищут мужчину, который пропал при выходе из офиса
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта до конца года
Штормовое предупреждение от МЧС: В ближайшие дни Ростове-на-Дону будет сильный ветер и резкое похолодание
В Ростовской области чиновник сдал 111 гектаров земли в аренду за бесценок
В отпуске работают четыре из пяти менеджеров и предпринимателей
Из Ростовской области в Украину не пустили 17 тонн рыбы и креветок
В Ростовской области тариф на капремонт в ближайшее время повышаться не будет
В Ростовской области ищут 17-летнюю Ксению Самойленко
Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка
На Ростовской АЭС прошли стажировку преподаватели НИЯУ МИФИ