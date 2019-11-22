Маммопластика и грудное вскармливание

Многие женщины задумываются о том, как совместить здоровое материнство с желанием быть красивой. И в этот момент они задумываются о проведении маммопластики. Можно ли кормить после пластики груди? А это вообще безопасно? Какие трудности могут ожидать маму? И что будет с грудью? В какие сроки можно провести операцию после родов и кормлений грудью? Это лишь небольшой перечень вопросов и сомнений, которые возникают у женщин. А красивой хочется быть здесь и сейчас.

Пластический хирург МЦ "Ревиталь" Сакинат Курбановна Магомедова. Фото: МЦ «Ревиталь»

Каждый выбирает для себя сам, но доктор, конечно же, должен в этом помочь. Он должен объяснить все нюансы операций, проводимых на молочных железах, исходя из индивидуальных пожеланий и анатомических особенностей пациентки. Поговорим о видах хирургических вмешательств на молочных железах, и о том, какие осложнения после них могут возникнуть.

Увеличивающая маммопластика

При этой операции имплант устанавливают двумя методами: субгландулярно (реже)- под железу или субмускулярно- под большую грудную мышцу.

Существует три операционных доступа:

Трансаксиллярный (через подмышечный), данный вид доступа никаким образом не нарушает структуру молочных желез, а, значит, и не препятствует возможной будущей лактации.

Субмаммарный. Разрез находится в субмаммарной складке, проще говоря, под грудью. Он также не создает проблем для лактации.

Параареолярный доступ. Разрез проходит по краю ареолы. При данном виде доступа происходит пересечение молочной железы при формировании кармана для имплантата. Это может создать некоторые проблемы с грудным вскармливанием. Из-за механического повреждения целостности молочной железы пересекаются млечные протоки, в результате чего молоко не может вытечь и начинает скапливаться в железе, происходит лактостаз и развивается мастит. В таком случае рекомендовано медикаментозное прерывание лактации.

Мастопексия или подтяжка груди

При этой операции удаляется избыточная часть кожи груди, по желанию пациенток возможна коррекция ареол. Видов мастопексий много, соответственно, расположение разрезов тоже неоднозначно. Грудному вскармливанию данная операция не мешает.

Редукция молочных желез

Это операция по уменьшению объемов молочных желез. Удаляются не только участки кожи груди, но и самих молочных желез, поэтому грудное вскармливание практически всегда невозможно после этой операции.

Коррекция сосков

Операция подразумевает под собой иссечение полоски кожи соска радиально, что при аккуратном проведении операции, не нарушает лактацию.

Возможно также комбинирование разных видов вмешательств, в зависимости от пожеланий пациенток.

Необходимо помнить, что нет ничего вечного, и после любой операции, спустя длительное время, грудь так же птозирует, как и неоперированная. Различные изменения претерпевает кожа. Как правило, они связаны с грудным вскармливанием, временем, колебаниями веса, гормональными изменениями и т. д. При этом могут понадобиться корректирующие операции.

Проблемы могут встать перед кормящей мамой во время грудного вскармливания. С приходом молока происходит нагрубание молочных желез (увеличение объёма молочных желез, отёк), беспокоит чувство распирания, которое при наличии имплантатов увеличивается, так как имплантат создает дополнительное давление. Пока идет установление грудного вскармливания, рекомендовано более частое «опорожнение» груди и недолгое нахождение молока в железе. То есть, необходимы частые кормления с использованием в каждое кормление обеих желез. При проведении операций с повреждением млечных протоков высока вероятность прекращения грудного вскармливания.

В любом случае, все нюансы нужно подробно и детально обсуждать со своим лечащим доктором, не теряться после проведения операции, наблюдаться у своего лечащего доктора, консультироваться по волнующим вопросам. Ведь ваша связь с врачом не заканчивается на проведении операции и благополучном заживлении, ваша связь на всю жизнь.

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