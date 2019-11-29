Лазерная коррекция зрения в Ростове-на-Дону: виды, различия, отзывы

«Все, что ты можешь увидеть сам, ты должен увидеть сам». Эта фраза встречает пациентов офтальмологического центра «Сокол» в Ростове-на-Дону. И это не просто слова, за ними - 14 лет успешной работы, сеть из семи офтальмологических клиник и тысячи операций, которые провели высококлассные хирурги, подарив новое качество жизни своим пациентам. Одна из таких - лазерная коррекция зрения. О ней мы и поговорили с заведующим отделением коррекции аномалий рефракции Вячеславом Борисовым.

«ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫХ»

- Методу уже более 30 лет, и за это время накоплена гигантская статистика, которая подтверждает: эта хирургически воздействующая на глаз манипуляция одна из наиболее безопасных, - начал разговор Вячеслав Владимирович. - При этом сама по себе лазерная коррекция не является лечебной процедурой. Скорее, за счет изменения формы роговицы при помощи лазера она является условно косметической манипуляцией. Но в то же время это отличная альтернатива другим способам коррекции зрения, таким как очки и контактные линзы. А значит, и новые возможности для пациентов, и большая свобода действий.

- Кому показана лазерная коррекция зрения? - Она работает с тремя основными аномалиями, такими как астигматизм, близорукость и дальнозоркость. Либо при сочетании двух из них. Но главное - это желание самого пациента хорошо видеть. При условии, конечно, отсутствия противопоказаний.

- А какие существуют? - Например, сахарный диабет, тяжелая патология аутоиммунного происхождения (такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и пр. ), а также патологические процессы со стороны самого глазного яблока, которые выявляются при осмотре.

- Например? - Наличие различных заболеваний глазного яблока, катаракты, глаукомы - всего, что находится в глубине глаза и может являться причиной снижения зрения. Или же какая-то анатомическая невозможность провести манипуляцию - состояние роговицы, потерявшей упругие и эластичные свойства. Например, из-за тяжелых перенесенных травм, которые изменили ее форму и прозрачность. В таких операция может не только не помочь, но и усугубить эти состояния.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/746819" frameborder="0"></iframe> Лазерная коррекция зрения в Ростове-на-Дону. Видео: Петр Денисов.! другой источник

«ШАНС ДАТЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ЗРЕНИЕ»

- С какого возраста можно проводить лазерную коррекцию зрения?

- В диапазоне 18 лет. Но при стабильном течении близорукости можно спокойно сдвинуть операцию и на более ранний период. К слову, коррекция может проводиться и у детей, но тогда она, скорее, входит в комплекс лечебных мероприятий. Например, когда у ребенка, несмотря на ношение очков или контактных линз, все равно низкое зрение. И в этом случае лазерная коррекция - шанс дать человеку максимально возможное зрение и адаптировать его к жизни в социуме, чтобы он достиг профессиональных успехов и не был ограничен в выборе своей профессии.

- Есть ли какой-то возрастной ценз? - Нередко к нам приходят пациенты, которым в 40-45 лет отказались делать лазерную коррекцию зрения. Однако после тщательного осмотра в нашей клинике и измерения необходимых параметров мы понимаем, что отказ был ошибочным. Бывает, что наши пациенты успешно проходят ее и на шестом десятке. Для нас желание пациента наряду с отсутствием противопоказаний стоят во главе угла.

- А можно ли делать лазерную коррекцию зрения беременным? - Нежелательно, потому что в организме идут гормональные изменения. Более того, общемировая тенденция говорит нам о том, что должно пройти не менее 2-3 месяцев с момента последнего грудного вскармливания. Это минимальные сроки, когда считается, что гормональный фон уже приходит в норму. В противном случае восстановление параметров растягивается на довольно длительный период времени, хотя потом мы все равно выходим на желаемый результат.

«СПУСТЯ 1,5 ЧАСА ОТПУСКАЕМ ДОМОЙ»

- Сколько операция длится по времени? - Сама лазерная коррекция - непосредственное воздействие лазерных лучей на роговицу глаза - проводится за 10-15 секунд даже при самых выраженных формах близорукости, дальнозоркости и астигматизма. А все остальное - сопровождение: заход и выход из операционной комнаты, укладывание на стол, в сумме - до 15 минут. В последующие несколько часов человек может чувствовать покалывание, светобоязнь, слезотечение. Однако медикаментозное сопровождение данной процедуры позволяет значительно уменьшить эти процессы. Уже спустя 1,5 часа после операции мы отпускаем пациентов домой.

- А что происходит во время операции?

- Существуют разные технологии ее проведения. Общемировое признание уже получили методы Lasik и Femto Lasik. Отличие - в способе формирования поверхностно-роговичного среза «клапана-крышечки»- флэпа. При LASIK он формируется механически, с помощью специального аппарата микрокератома. Однако чисто психологически этот метод не очень комфортен для пациентов: многие сравнивают шум работающего прибора со звуком бормашины в кабинете стоматолога. При FemtoLASIK - этот метод получил распространение в начале двухтысячных - процесс состоит только из лазерного воздействия. На первом этапе на эпителии роговицы лазер обеспечивает формирование того самого «клапана-крышечки», после чего хирург работает уже эксимерным лазером на более глубоких слоях роговицы, испаряя диск. После чего флэп «закрывают» обратно, и он заживает. Метод незаменим при высокой степени близорукости с тонкой роговицей, а также актуален при астигматизме и дальнозоркости.

- А я читала в Интернете о другой технологии - SMILE (анг. Small - incision lenticule extraction). - При этой операции линза также формируется лазером, но вместо формирования «флэпа» (клапана-крышечки) в роговице лазером делают небольшой надрез. И через микротоннель, не поднимая клапана, хирург вытаскивает «диск» роговичной ткани, который в случае с Lasik и Femto Lasik просто испаряли лазером. Изначально SMILE задумывался как метод, при котором послеоперационные явления несколько короче за счет меньшей микротравматизации. Но практика показала и другое: при возникновении регресса или друг их осложнений после лазерной коррекции зрения методом Lasik и Femto Lasik их можно устранить, после коррекции методом SMILE сделать этого безболезненно уже нельзя. И чисто коммерчески этот метод гораздо дороже. Более того, он совсем не подходит при дальнозоркости.

«МЫ ДАЕМ ГАРАНТИЮ»

- А какой метод чаще используете вы? - Femto LASIK уже доказал свою безопасность и комфорт как в работе хирургов, так и для пациентов. Уже на следующий день после операции наши пациенты с удовольствием отмечают, что возможности зрения значительно расширились, - они могут называть нижние строчки на офтальмологической таблице. В течение первых нескольких недель человек убеждается: потребности в очках и линзах больше нет. Максимальный же эффект стабильности, четкости и ощущения натуральности этого зрения наступает в первые несколько месяцев. Как правило, в подавляющем большинстве случаев зрение остается высоким на долгие годы, до новых возникающих заболеваний - катаракты, глаукомы и др.

- Как быстро человек может вернуться к обычной жизни после лазерной коррекции зрения? - Буквально на следующий день. Безусловно, он будет испытывать потребность в закапывании глаз, у него будет эффект нестабильного зрения. Но это не будет мешать ему выполнять профессиональные требования. Хотя, конечно, если есть возможность, то в первые дни лучше уменьшить интенсивность нагрузки на зрение: это положительно сказывается на скорости восстановления. Пожалуй, к числу запретов можно отнести только двухнедельное употребление алкоголя и газированных напитков, а также косметики для верхней половины лица.

- Какие гарантии может дать клиника? - В «Соколе» мы даем гарантию на качество проводимой процедуры, то есть что именно в нашей клинике все будет сделано по всем рекомендуемым классическим стандартам и существующим мировым технологиям, поскольку у нас современное оборудование, постоянно обновляются программное обеспечение нашего оборудования. А еще мы никогда не отказываем пациентам в максимальном качестве зрения. Зачастую среди них есть клиенты из других центров: там хирургам удалось достичь высоких количественных показателей, но качество зрения, контрастность и видимость в вечернее время у пациента могли бы быть еще выше. И тогда уже мы рассматриваем индивидуальные особенности каждого пациента, учитываем все параметры и доводим до максимально высокого результата. На самом деле наша главная гарантия - это сложившаяся за долгие годы репутация, качество проведенных операций и тысячи благодарных пациентов клиники «Сокол». Они уже знают: забота о зрении - наша работа, которую мы делаем на «отлично».

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