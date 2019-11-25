Путь правды и труда: международные эксперты признали донское хозяйство СЗАО «СКВО» лучшей компанией года

Передовое хозяйство СЗАО «СКВО», которое находится в хуторе Путь Правды Зерноградского района, вновь привлекло к себе пристальное внимание иностранных специалистов, оценивающих экономический потенциал компаний и предприятий, перспективных для долгосрочного сотрудничества.

Датчане были приятно удивлены показателями хозяйства

В конце октября в гости к донскому производителю уже приезжала скандинавская бизнес-миссия. Суровые потомки викингов, выросшие на отменной датской свинине и знаменитой молочной продукции, не могли сдержать изумления, узнав показатели работы областного производителя.

Глоток за глотком осушая стакан свежего молока, руководитель иностранной делегации несколько смущенно признался, что впечатлен фактом того, что местные буренки своими удоями, качеством и вкусом продукции практически ничем не уступают европейским коллегам, обитающим на фермах Дании.

- СЗАО «СКВО» может гордиться высокими результатами своей деятельности, в числе которых качественные зерно, мясо и молоко, - отметил министр-советник по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства посольства Королевства Дания в России Эсбен Джуль Бергманн Шьёдт.

Добро пожаловать в «Лигу Лучших»

Спустя всего один месяц мнение, высказанное скандинавским министром, получило подтверждение со стороны экспертного сообщества. СЗАО «СКВО» стало «Предприятием года 2019» по версии независимого международного рейтинга в области экономики «Лига Лучших предприятий России».

Список топовых производителей, двигающих свои отрасли вперед на территории той или иной страны, ежегодно составляется на основе открытых статистических и налоговых данных, предоставляемых государству. В ранжировании сообщества участвуют более полумиллиона отечественных компаний, занимающихся различными направлениями бизнеса.

Выданная награда свидетельствует о том, что в текущем году компания, которую возглавляет Анна Касьяненко, заняла лидирующие места в Национальном рейтинге среди предприятий всех форм собственности по виду деятельности «Выращивание зерновых культур». Международные эксперты единодушно отметили эффективное управление организацией, осуществляемое молодым лидером. Именно решительность, нацеленность на постоянное повышение стандартов и стратегическое мышление гендиректора стали фундаментом, на котором зиждется успех производителя, считают эксперты.

Оправданный кредит доверия

Сама Анна Касьяненко уверена в том, что главное богатство вверенного ей предприятия находится в людях, спокойно созидающих на своей земле на совесть и качество, так сильно впечатливших иностранцев. Впрочем, по-иному здесь и быть не может, ведь, как считают сотрудники предприятия, «СЗАО СКВО» - не только место работы, а неотъемлемая часть их семейной истории.

Сотрудникам вручили памятные медали. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Сотрудникам вручили памятные медали. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Поэтому, получив признание от «Лиги Лучших», руководство сельхозпроизводителя решило также отметить заслуги своих профессионалов и поощрить их денежными премиями. Наград удостоились 53 человека. Сотрудникам вручили памятные медали «За высокий профессионализм» и сертификаты «Гордость профессии» за весомый личный вклад в развитие СЗАО «СКВО» и создание конкурентных преимуществ над другими компаниями в этой отрасли.

Сотрудникам вручили памятные медали «За высокий профессионализм» и сертификаты «Гордость профессии». Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Сотрудникам вручили памятные медали «За высокий профессионализм» и сертификаты «Гордость профессии». Фото: Архив СЗАО «СКВО»

- Хочу поблагодарить всех, кто каждое утро начинает свой рабочий день на пользу нашего передового хозяйства. Спасибо, что продолжаете дело жизни моего отца Владимира Касьяненко. Вашими усилиями мы ставим новые рекорды, развиваем производство и пробиваем путь наверх там, где сдаются другие, - обратилась к трудовому коллективу донского производителя Анна Касьяненко. - Для нас стал сложным и во многом переломным 2015 год - момент, когда вы меня поддержали как дочь, потерявшую отца, и как специалиста, решившегося взять на себя ответственность за будущее компании. Сейчас мы полны энергии, веры в свои силы и готовы принять вызовы рынка.

Сотрудникам вручили памятные медали. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Гендиректор перечислила основные успехи СЗАО «СКВО», которые были достигнуты за последние четыре года. За это время удалось собрать рекордный урожай подсолнечника, который стал выше на 20% и составил более 7,5 тысячи тонн. Также получено свыше 6,5 тысячи тонн ячменя. Солидный прирост на 15% зафиксирован по кукурузе - около 7 тысяч тонн в натуральном эквиваленте.

Добро пожаловать в «Лигу Лучших». Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Однако высокие результаты были достигнуты не только в растениеводстве.

- С 2015 года поголовье молочного направления выросло вдвое, причем дойное стадо увеличилось втрое. Это позволило хозяйству нарастить пиковые надои молока до 35 тонн в сутки в настоящее время, а четырьмя годами ранее этот показатель составлял чуть более 6 тонн.

- Мясное направление также выросло и практически достигло своих пиковых значений по имеющимся возможностям, - сообщила Анна Касьяненко.

«Победа останется за теми, кто честен»

Не осталась в стороне и тема борьбы за целостность предприятия, в результате которой процветающая компания оказалась в эпицентре юридической войны. Против законных наследников - Анны Касьяненко и ее матери Елены - с целым рядом судебных исков выступают представители Лидии и Дениса Касьяненко (бывшей жены и сына от первого брака покойного главы СЗАО «СКВО»).

После смерти Владимира Михайловича собранием акционеров на должность генерального директора была избрана его дочь Анна, в то время как ее брат добровольно отказался от своей доли. Однако через какое-то время молодой человек изменил свою позицию и вдруг начал активно бороться за свои якобы нарушенные права, утверждая, что его принудили отказаться от наследства.

Церемонию награждения сотрудников компании посетил известный столичный адвокат, кандидат юридических наук и член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе, защищающий интересы СЗАО «СКВО» в суде.

Известный столичный адвокат, кандидат юридических наук и член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе. Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Он выступил перед присутствующими на мероприятии со словами поддержки.

- Когда я непосредственно познакомился с производством, со всеми вами - людьми, которые своим ежедневным трудом возрождают экономическую безопасность России в приоритетном направлении импортозамещения, то осознал, что защищать ваши интересы от претензий нечистых на руку дельцов совершенно необходимо. Как адвокат могу с полной ответственностью заявить, что ни одного законного основания у противоположной стороны нет. Поэтому мы видим фантомные, совершенно пустые исковые заявления, не содержащие в себе ни единого грамма правды. Не сомневайтесь, победа останется за теми, кто честен, - с предельной откровенностью высказался о конфликте Шота Горгадзе.

Анна Касьяненко, в свою очередь, опровергла все домыслы и мифы, циркулирующие вокруг ситуации с судебными исками и под стать адвокату спокойно сформулировала свое отношение к попытке атаковать предприятие.

- СЗАО «СКВО» продолжит свою планомерную работу и не откажется ни от одного ранее намеченного плана. Мы в ответе за наших сотрудников: обеспечение качества их жизни, забота о будущем их семей и есть самый главный мотив для сохранения производства, - резюмировала гендиректор.