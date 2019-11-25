2019-11-25T13:22:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону возможные перебои с подачей воды из-за обмеления реки

Вода может опуститься до отметок ниже неблагоприятных
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Вода опустилась ниже предельно низкой отметки. Фото: vk Денис ДемковВода опустилась ниже предельно низкой отметки. Фото: vk Денис Демков
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В донской столице возможны затруднения в работе водозаборных сооружений, которые могут привести к понижению давления подачи воды. Как сообщает городское управление ГО и ЧС, причины перебоев в подаче водоснабжения может стать сильный ветер.

На дне реки ростовчане находят необычные вещи. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

На дне реки ростовчане находят необычные вещи. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ростовской области, из-за сильного ветра в устье Дона сохранится низкий уровень воды. В Азова могут произойти перебои, а также у Ростова-на-Дону и Аксая вода установится на уровне ниже неблагоприятных отметок.

Обмелевший участок реки Дон. Фото: vk Денис Демков

Обмелевший участок реки Дон. Фото: vk Денис Демков

Стоит отметить, что из-за обмеления реки Дон в заливе застряли несколько машин. Владельцы транспортных средств решили прокатиться по обмелевшему дну водоемов. Неприятные погодные условия коснулись и Таганрога, где из-за сильного ветра произошла песчаная буря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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