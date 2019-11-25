В Ростове-на-Дону возможные перебои с подачей воды из-за обмеления реки

В донской столице возможны затруднения в работе водозаборных сооружений, которые могут привести к понижению давления подачи воды. Как сообщает городское управление ГО и ЧС, причины перебоев в подаче водоснабжения может стать сильный ветер.

На дне реки ростовчане находят необычные вещи. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ростовской области, из-за сильного ветра в устье Дона сохранится низкий уровень воды. В Азова могут произойти перебои, а также у Ростова-на-Дону и Аксая вода установится на уровне ниже неблагоприятных отметок.

Обмелевший участок реки Дон. Фото: vk Денис Демков

Стоит отметить, что из-за обмеления реки Дон в заливе застряли несколько машин. Владельцы транспортных средств решили прокатиться по обмелевшему дну водоемов. Неприятные погодные условия коснулись и Таганрога, где из-за сильного ветра произошла песчаная буря.