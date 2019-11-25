«В Таганрогском заливе воды не обнаружено»: названа причина обмеления Азовского моря

Жители Таганрога и Ростова-на-Дону наблюдают редкое природное явление. В последние дни порывы ветра, достигали 20-25 метров в секунду, что привело к отводу воды Азовского моря на сотни метров от берега. Похожую ситуацию могут наблюдать ростовчане, глядя на реку Дон.

Дон обмелел. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону "

- Подобное происходит в Азовском море происходят с завидной регулярностью из-за ветровых сгонов, - говорит начальник Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Юрий Ткаченко. - Сильное обмеление можно наблюдать нечасто, примерно один раз в пять-десять лет.

Таганрогский Яхт-клуб. Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"

Необычной ситуацией воспользовались местные жители. Люди зачастили к берегам Таганрогского залива и Дона, чтобы успеть запечатлеть необычное природное явление. Фотографии и видео с мест люди размещали в социальных сетях.

- В Таганрогском заливе воды не обнаружено. Уровень -2,64 , - сообщали пользователи в социальных сетях.

Поездка по обмелевшему заливу привела к неприятным последствиям - машина застряла

Многие люди решили воспользоваться возможностью и отправились на поиски необычных вещей. Дончане находили ржавые монеты, видеокассеты, очки, старые документы, книги и даже кости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/745887" frameborder="0"></iframe> Обмеление реки в Ростове-на-Дону.

Особенно смелые решили, что это отличной повод прокатиться по обмелевшему дну. В Таганроге грязь затянула, как минимум, два автомобиля. Группа молодых людей решила проехать по когда-то заполненной водой территории. Идея не оказалась ударной и привела к неожиданным последствиям. Автомобили пришлось вытягивать из грязи с помощью спецтранспорта.

Автомобили вытаскивали с помощью спецтехники. Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"

Аналогичная беда произошла и с жителями Ростова-на-Дону, где автомобиль Volkswagen затянуло в ил на две трети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/745931" frameborder="0"></iframe> Дон обмелел.

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