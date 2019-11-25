2019-11-25T16:18:08+03:00
Общество

И никакой "Лирики": В аптеке Ростова-на-Дону лекарства продавали по билетам

У аптекарей даже был свой список их держателей
ГОШЕВ Игорь
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У аптекарей даже был свой список постоянных клиентов.У аптекарей даже был свой список постоянных клиентов.Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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В Ростовской области оперативники накрыли аптеку, в которой нашли способ - как обойти закон. Инцидент произошел в Азовском районе.

В частности, внимание стражей порядка привлекла 24-летняя директор аптеки. Оказалось, что дама продала посетителю препарат "Лирика", который нельзя было отпускать без рецепта врача. Однако вместо назначения специалиста она уточнила у клиента: "Есть ли "билет"?". В ответ на это молодой человек предъявил карточку.

Сложить два плюс два труда не составило. И оперативники вычислили схему с паролями. Но, как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, сама работница аптеки наотрез отказалась им что-либо рассказывать. Зато постоянный покупатель охотно пояснил, о чем идет речь.

Оказалось, что предприимчивая аптекарь распространяла пронумерованные билеты, изготовленные из визиток организации, которые и нужно было предъявлять вместо рецепта. Также в помещении аптеки были обнаружены подготовленные для раздачи визитки для безрецептурной продажи, около которых находился еще и блокнот с поименным списком держателей билетов.

Позже стражи порядка обнаружили в сейфе лекарства, происхождение которых неизвестно - документов на них не было.

В итоге результаты поверки решили направить в Росздравнадзор. А аптеку теперь хотят закрыть на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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