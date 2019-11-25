«Мечтаю стать моделью мирового масштаба»: «Королевой осени» признали 19-летнюю Веронику Власову

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону прошел конкурс красоты, в котором приняли участие полсотни красавиц, - все они боролись за звание «Королевы осени». Кстати, по числу претенденток это ровно столько же, сколько ежегодно выходит на сцену главного конкурса страны по красоте «Мисс Россия».

- «Королева осени» - это конкурс новых открытий, своеобразный смотр талантов и типажей, - рассказала руководитель модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура. - Это возможность показать не только красивые наряды и отдать дань осени, но и увидеть тех, кто может принимать участие в российских и международных конкурсах.

Жюри покорила 19-летняя Вероника Власова.Фото: Личный архив героя публикации

ТРИ В ОДНОМ

На этот раз жюри покорила 19-летняя Вероника Власова, которая совсем недавно пришла в моделинг. Но уже сейчас очаровательной блондинке пророчат головокружительную карьеру и победу на различных конкурсах красоты - от городских до международных.

- На самом деле, это мой первый опыт участия в подобных конкурсах, - призналась победительница. - Но, судя по всему, дебют прошел успешно: я заняла первые места в следующих номинациях: получила приз зрительских симпатий, победу в фотопроекте «Королева осени-2019» и стала «Королевой осени-2019» после различных конкурсных испытаний.

А их, надо сказать, было немало. Так, в одном из них - «Визитке» - участницам нужно было рассказать, почему они любят осень, а еще показать уверенность, самообладание и красивую речь. Далее был выход в вечерних платьях под музыку. Ну, и наконец, изюминка конкурса - авангардный выход в наряде в осеннем стиле.

- Образом на авангардный выход занималась мой самый лучший друг - моя мама. Она заранее готовила мне украшение в осеннем стиле на голову из различных цветов и ягод, а вечернее платье расшила золотыми украшениями, - призналась Вероника.

Рост победительницы - 182 сантиметра!Фото: Личный архив героя публикации

«МЕЧТАЮ СТАТЬ МОДЕЛЬЮ И ОТКРЫТЬ МАГАЗИН»

Известно, что нынешняя «Королева осени» в этом году поступила в ДГТУ на специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Девушка увлекается фитнесом и практически ежедневно ходит в спортивный зал, а вот в юности занималась в спортивный школе баскетболом. К слову, рост победительницы - 182 сантиметра!

- Я увлекаюсь модой и слежу за индустрией красоты, - признается Вероника. - Мечтаю стать моделью мирового масштаба, открыть магазин женской одежды и, конечно же, в будущем стать любящей женой и мамой. Я очень благодарна моим друзьям и родным за помощь и поддержку. Не могу с точной уверенностью сказать, за что досталась победа именно мне и чем я взяла жюри. Но я уверенна, что нужно быть самой собой, побольше улыбаться, дарить хорошее настроение гостям и жюри. А еще я поняла, что конкурсы красоты позволяют показать себя, обрести уверенность, новых знакомых, массу положительных эмоций и память на долгое время!