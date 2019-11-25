Стали известны подробности смертельной аварии на Потовой, в которой погибла 10-летняя школьница и ее мама

Стали известны подробности аварии на Портовой, в которой погибли ростовчанка и ее 10-летняя дочь, а также один человек пострадал. ДТП произошло утром, 25 ноября, на улице Портовой, 337 около 8:00.

Для водителя грузовика, перевозившего хлеб, день начинался как обычно. Он приехал на работу, забрал груз и стал развозить его по торговым точкам. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

- Водитель грузовика с хлебом ехал по главной дороге в левом крайнем углу. В заднюю часть кузова врезался грузовик. Это столкновение спровоцировало опрокидывание машины, груженой хлебом. Машина перевернулась на бок и полетела по дороге, водитель пытался тормозить изо всех сил, но не смог, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» Валерия Я. (прим. ред — имя изменено). - В результате насмерть были сбиты десятилетняя девочка и ее мама, еще один человек был доставлен в больницу. Водитель, которого сейчас подозревают смертельном ДТП, сам вызвал скорую и другие службы, хотя получил травмы и был зажат в машине. Его жизнь спасло только то, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Один человек был доставлен в больницу. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Сейчас девушка ищет очевидцев произошедшей аварии, ведь за рулем автомобиля, груженного хлебом, находился многодетный отец, который в свои 30 с небольшим лет воспитывает троих детей.

- Мы все в шоке от этой ситуации. Будет ужасно несправедливо, что этот человек отправиться в тюрьму из-за того, что в него выехал водитель сзади. Мужчина не может прийти в себя после произошедшего. Он находится психологически тяжелом состоянии. Грузовик, который перевозил хлеб, восстановлению не подлежит, а весь хлеб оказался испорчен, - отметила Валерия Я.

АЛЛО!

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