В Ростовской области больше 16 тысяч ВИЧ-инфицированных

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Специалисты говорят о том, что ВИЧ-инфекция не имеет пола и возраста, границ и национальностей. Так, по последним данным, в Ростовской области зарегистрировано 16 938 ВИЧ-инфицированных, а умерли 3 981 человек (с начала обнаружения заболевания, - прим. авт.). Однако темп прироста заболеваемости в регионе снижается. Если еще три года назад он составлял 15%, то в последние два - на два процента меньше. Медики уверены: есть несколько шагов, которые помогут сохранить здоровье и не допустить роста заболевания.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ЭТОТ ВИЧ?

Доктора говорят о том, что вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и вызывает СПИД, что в расшифровке звучит как синдром приобретенного иммунодефицита. При отсутствии лечения он приводит к летальному исходу в течение 10-13 лет.

- Вирус иммунодефицита человека опасен и коварен, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. - Однажды попав в организм человека, он остается там пожизненно. Медицина пока не знает способов уничтожения вируса в живом организме. Поэтому, чтобы защитить себя, необходимо не допустить его попадания в организм, то есть соблюдать меры профилактики.

При этом существуют три пути его передачи: половой - при незащищенных сексуальных контактах, через кровь - при использовании общих шприцев во время введения наркотиков, переливании донорской крови и применении нестерильных медицинских инструментов, а также от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ

Эпидемиологи говорят, что половой путь передачи - один из самых распространенных. А риск заражения существует практически всегда, потому что нельзя быть до конца уверенным в том, что один из половых партнеров не инфицирован. Единственный надежный способ защиты в этом случае - постоянное и правильное использование презервативов.

Передача заболевания от инфицированной матери ребенку возникает в 47-50 процентах случаев. И вероятность заражения ребенка высока на протяжении как всей беременности, так и во время родов.

- Поэтому ВИЧ-положительная женщина, будущая мать, обязательно должна принимать антиретровирусные препараты в течение беременности и родов, а также эти препараты должны дать ребенку сразу после появления на свет, что снизит риск его инфицирования до 2-7 процентов, - говорят врачи. - И тогда даже ВИЧ-положительные матери при внимательном отношении к себе могут родить здорового ребенка!

Ну, и наконец, попадание крови больного в кровь здорового человека. Чаще всего это случается при использовании загрязненных шприцев при введении наркотика. Специалисты уверяют: человек, употребляющий психоактивные вещества внутривенно, как никто другой, подвержен заражению ВИЧ-инфекцией. А вероятный риск заражения составляет 98-99,9 процента.

- ВИЧ-инфекция передается такими людьми через совместное использование игл и сексуальные контакты, - говорят медики. - Одновременно наркотики подавляют иммунитет больного. И зачастую многие наркоманы, тщательно скрывая свое пристрастие, подвергают молодых девушек и женщин опасности заражения.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ

Опасность состоит в том, что первая стадия заболевания - инкубация - не предполагает каких-либо проявлений заболевания. Длится от трех недель до года. Причем антитела к ВИЧ можно обнаружить не ранее, чем через 3-12 недель. Таков минимальный срок инкубации. Получается, что все это время человек может не подозревать о своей болезни и продолжать ее распространение.

Как рассказали в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом в Ростовской области, для лабораторной диагностики в настоящее время используют кровь. На первом этапе исследования применяется метод ИФА - иммуноферментный анализ. Если он двукратно дает положительный результат, сыворотку крови обследуемого отправляют в областную лабораторию, где используют более точный метод - иммуноблоттинг.

Лабораторная практика советует проводить первые исследования через три месяца после предполагаемого контакта и для большей достоверности повторить через полгода после «опасной» ситуации. Это делается в том числе для того, чтобы исключить возможную ошибку, так как самые лучшие лабораторные методы определения ВИЧ у одного из тысячи здоровых людей могут дать «осечку» - ложную положительную реакцию.

Известно, что само обследование можно пройти в Ростовском СПИД-центре. Как правило, перед тестированием проводится консультирование с медицинским психологом. Тестирование на ВИЧ - взятие крови из локтевой вены проводится бесплатно, а при желании - анонимно. В случае получения как положительного результата, так и отрицательного ответа проводится послетестовое консультирование.

Медики говорят, что в сомнительных ситуациях лучше сдать анализы. А если диагноз подтвердится, то есть возможность не только продлить жизнь, но и своим корректным поведением не передать вирус дальше.

АЛЛО!

Где могут ответить на вопросы

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области: (863) 251-06-12, (863) 251-04-53, 8-800-555-49-43.

Ростовской области центр по профилактике и борьбе со СПИДом: 8 (863) 263-32-40, 210-98-24.

КСТАТИ

ВИЧ-инфекция не передается:

- при совместном плавании в бассейнах и естественных водоемах;

- при кашле и чихании;

- через объятия, рукопожатие и поцелуй;

- через вещи и предметы, которыми пользуется ВИЧ-инфицированный человек;

- при медицинских осмотрах;

- через совместное пользование туалетом;

- при пользовании посудой совместно с ВИЧ-инфицированным;

- через укусы насекомых.

КОНКРЕТНО

Как не заболеть

- убедиться, что вы и ваш партнер не инфицированы, - пройдите тестирование на ВИЧ и в дальнейшем соблюдайте верность в сексуальных отношениях;

- избегать незащищенных половых контактов, для чего следует использовать средства индивидуальной защиты (презервативы), чтобы исключить возможность попадания зараженных выделений в половые пути;

- дезинфекция маникюрных, педикюрных, татуажных инструментов в случае их неоднократного применения;

- при проведении медицинских манипуляций все работы должны проводиться в одноразовых медицинских перчатках с использованием одноразовых инструментов для инъекций;

- полный отказ от использования инъекционных наркотиков или соблюдение условий стерильности (один шприц на одного человека). Если еще не развилась зависимость, лучше вообще отказаться от приема наркотических веществ;

- пользуйтесь только личными предметами гигиены: бритвенными и маникюрными принадлежностями, зубными щетками и т.п.;

- каждая будущая мама должна быть направлена на специальное в обязательном порядке обследование на ВИЧ. Это делается для того, чтобы своевременно провести комплекс профилактических мероприятий (в том числе медикаментозных) и снизить риск заражения до минимума.