Летальные инфекции кошек: что нужно знать о своем питомце

Летальные болезни кошек: что нужно знать о своем питомце. Заводя маленького пушистого котенка, мало, кто задумывается над тем, что животное может забрать болезнь. При этом помимо известного многим бешенства, кошки страдают и другими инфекционными заболеваниями, которые смертельно опасны для них. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением ветеринарной клиники «Центр» Инна Юрьевна Литвинова.

- Против бешенства существует вакцина, которая великолепно работает, - начала разговор специалист, - И учитывая, что владельцы животных знают о нем, то зачастую приводят своего питомца на прививку. Именно поэтому это заболевание не настолько распространено, как те, о которых я хочу рассказать. Существуют три летальные инфекции кошек, которые относятся к медленным инфекциям. Они редко отличаются молниеносным течением и убивают не сразу: болезнь может прогрессировать от нескольких месяцев до нескольких лет. А при некоторых кошка и вовсе может жить не один десяток лет без проявления каких бы то ни было симптомов.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ПЕРИТОНИТ

- Это, пожалуй, самая коварная из болезней, - продолжает Инна Юрьевна, - заболевание вызывается коронавирусом. Особенно он актуален для питомников, приютов, многокошковых домов и, конечно, подвалов и дворов, где очень много животных вынуждены находиться на одной территории. В группе риска такие породы кошек, как бенгальская, британская и мейнкун. Его носителями являются около 80% кошек. А у 10% из них вирус вызывает инфекционный перитонит. У остальных он, кстати, может и не вызывать болезнь, а проявиться в виде диареи и симптомы потом могут исчезнуть. Коварство вируса в том, что он заразен только тогда, когда не вызывает заболевания. И на этой стадии фекалии кошки опасны для других животных, так как коронавирус передается фекально-назальным путем.

- От чего зависит, разовьется ли инфекционный перитонит?

- От иммунитета кошки и от того, в каком возрасте животное было инфицировано. Чаще всего заболевают кошки до 1,5 лет с несовершенным иммунитетом. На втором месте - старенькие животные, у которых могут быть сопутствующие заболевания, такие как рак, лейкемия или иммунодефицит. Кот или кошка могли прожить в квартире 15 лет, но когда возраст дал о себе знать и иммунитет ослаб, то процесс мог стать смертельно опасным. И, кстати, заболевание может не развиться никогда, если это котенок с хорошей наследственностью.

- Какие симптомы?

- Это может быть просто неигривый кот, и больше никаких симптомов. Потом, правда, могут развиваться и другие - часто животные отказываются от еды, температура тела у них поднимается до 40-41 градусов, и развивается лихорадка, может появиться и желтуха, а в брюшной и грудной полости накапливается жидкость. Есть и другая форма перитонита - она вызывает воспаление кровеносных сосудов. Если он развивается в головном мозге, то у животного могут проявить неврологические симптомы - например, судороги, а также воспалительные заболевания головного и спинного мозга. Может быть воспаление передней камеры глаза или глазного сосуда. Если вирус агрессивный, то в 99% случаев кошка погибнет от него. При этом диагностических методов, чтобы его доказать, в доступе у ветврачей нет.

- Это как?

- На самом деле, когда владелец приходит к нам на прием, то диагноз врач должен подтвердить тремя-четырьмя способами - анамнез, клинический осмотр, симптомы и дополнительные диагностические мероприятия, например, УЗИ или анализ крови. При данном заболевании на УЗИ могут быть, а могут не быть характерные изменения. А анализы крови - общий и биохимический - нам лишь косвенно могут сказать о заболевании. Поэтому при инфекционном перитоните ветврач может поставить окончательный диагноз, не доказывая его специфическими лабораторными исследованиями.

ВИРУСНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ

- Также хроническое, летальное и коварное заболевание, - говорит специалист. - Но, в отличие от предыдущего, от него есть вакцина, которая прекрасно работает. Вакцинируя молодых кошек, есть возможность избавить популяцию от этого вируса. И еще примерно 30-40 % кошек, контактировавших с вирусом, могут выздороветь и сами: вирус сам может выводиться из организма, и они больше никогда не заболеют. Заразны же для других кошек могут быть слюна, моча, фекалии, молоко и кровь больного животного.

- Когда нужно делать прививку?

- С 8-недельного возраста, когда вводят вакцину против других вирусных заболеваний. Она повторяется один раз в год до 5-6 лет. После этого у животного формируется иммунитет. Кстати, кошки старшего возраста редко болеют лейкемией. У остальных болезнь может протекать по-разному. Некоторые на долгие годы остаются носителями вируса, не погибая от него. Но, на самом деле, это очень агрессивный вирус. Например, при стрессе болезнь может развить симптомы, а животное - погибнуть.

- А что касается диагностики?

- Существует несколько методов диагностики, которые могут доказать, больна кошка или здорова. Если живет в квартире одна и никуда не выходит, ее можно обследовать всего один раз. Если общается с другими, то надо регулярно исследовать животное на вирус лейкемии. Выходит такое обследование от 1,5 до 3 тысяч рублей, так как иногда надо взять несколько анализов. Первый раз - двукратный с интервалом 60 дней, потом - раз в полгода надо сдавать анализы. Если же кошка привита, то этого делать не надо. Вакцинация значительно экономит бюджет, так как ее стоимость составляет всего 600 рублей.

- Как быть, если вирус в крови животного обнаружен?

- Больше не выпускать на улицу, кастрировать или стерилизовать. Если повезет, то, как я уже говорила, кошка может жить с вирусом годами. Это в том случае, если до этого не было клинических симптомов лейкоза. Если же они были, скорее всего, через несколько месяцев животное погибнет от него.

- Как проявляется заболевание?

- Наиболее ярко оно может быть выражено у 4-5-месячных котят. Это лихорадка, увеличенные лимфоузлы и селезенка - классические симптомы для вирусной инфекции. Могут быть и симптомы поражения костного мозга и клеток крови. Животное будет в тяжелом состоянии и, скорее всего, погибнет не от лейкемии, а от вторичной бактериальной инфекции. У взрослых же кошек может не быть ярких симптомов, но в любом органе могут развиться опухолевые заболевания - лимфомы. Их также исследуют на вирус лейкоза. Если кошка его носитель - прогнозы плохие. Могут быть и симптомы иммунодефицита - у нее могут быть анемия, выделения из носа и другие болезни.

ВИРУСНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ КОШЕК

- Это самый простой случай, потому что существуют и вакцинация, и эффективное лечение, - рассказывает ветврач. - Но есть и отрицательная сторона: если кошка им заразилась, то она никогда от него не избавиться и всегда будет носителем. Вирус передается через слюну больного животного. Больная кошка-мама может заразить котят при вылизывании.

- В чем опасность?

- В том, что иммунодефицит может вызвать вторичное заболевание. При этом диагностика точно и с первого раза может доказать наличие или отсутствие вируса: делается тест на антитела к нему. Если они есть, то вирус будет сопровождать животного всю жизнь. Исключение - котята до шести месяцев, которые родились от мамы с положительным иммунодефицитом, и она могла передать свои антитела с молозивом. Но котята им не заражаются, через полгода анализ может и не показать.

- Кто в зоне риска?

- В зоне риска, как правило, молодые коты, которые, достигнув физиологической зрелости, находят приключения на улице и получают боевые ранения. Вирус иммунодефицита, попадая с укусом, быстро размножается, и тогда прогнозы плохие. Если кот заработал вирус в два-три года, то, создав для него благоприятные условия, можно продлить ему жизнь и на десять лет. Если в этот момент животное простерилизовать или кастрировать, не выпускать из дома, обрабатывать от паразитов и обеспечить правильное питание, то с этим вирусом можно также жить годами. Осложнением иммунодефицита может быть сахарный диабет, но его лечат инсулином, и тогда кот тоже имеет шанс жить долго. Могут развиваться и раковые опухоли, в том числе лимфомы, - это когда иммунитет перестает находить и убивать раковые клетки. Кошка может быть вялая, ей будет тяжело дышать. Если у животного уже есть вирус иммунодефицита или лейкемии, то может проявиться и коронавирус. И, кстати, для всех хронических инфекций характерен синдром больной кошки - она будет с плохим или хорошим аппетитом, но обязательно маленькая и худенькая.

- Когда вы заводите животное с неизвестным происхождением - это лотерея, и часто не в вашу пользу, причем неважно, какой кошка породы, - сказала в завершение разговора Инна Юрьевна Литвинова, - всеми этими болезнями болеют только коты и кошки: человек ими заразиться не может. Течение болезни осложнятся в случае хронических стрессов. Так, для кошки стрессом может стать и новый корм, и переставленный лоток, и отъезд-приезд владельцев, и половые проявления, и новое животное в доме. И здесь важно соблюдать правила их содержания, наличие у каждого животного собственного лотка, миски, домика и выделенной территории. В идеале кот или кошка должны жить в доме или квартире без других животных, а выбирать себе котенка надо у домашней любимицы мамы-кошки, которой создали пару с аналогичными характеристиками папой.

Самый подходящий контингент – это исследованные родители и котята. Если вы хотите принести в дом здорового котенка, то важно осознанно подходить к выбору, мама должна быть исследована, а котенку следует сделать все необходимые прививки.

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