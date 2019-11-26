2019-11-26T15:19:56+03:00
Здоровье

Медицинская справка на водительские права в Ростове-на-Дону: сколько бы стоила и когда изменится цена

Выясняем, сколько бы стоила медицинская справка для получения водительских прав и когда изменится цена в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Только за неделю желающих получить справку по старым правилам только в донской столице увеличилось в шесть-семь раз!Только за неделю желающих получить справку по старым правилам только в донской столице увеличилось в шесть-семь раз!Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Медицинская справка на водительские права в Ростове-на-Дону: сколько бы стоила и когда изменится цена. Надо сказать, что на минувшей неделе лечебные учреждения, которые выдают справки для получения водительских прав, в том числе и в Ростове-на-Дону, пережили настоящий аврал. Желающих получить справку по старым правилам только в донской столице увеличилось в шесть-семь раз! Из-за этого врачи были вынуждены продлить режим работы в среднем на два часа. Но опыт показал: донские медики выстояли на отлично, с ажиотажем удалось справиться.

ЧТО ПОКАЖЕТ ПРИБОР

Поводом для ажиотажа вокруг этой темы послужил Приказ Минздрава России от 10.09.2019 N731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)», согласно которому к привычному осмотру специалистов добавились бы анализы мочи и крови, по которым медики должны определить, - часто ли их хозяин или хозяйка употребляют спиртное и в каких количествах. Если этот показатель будет выше 1,2 промилле, то о правах можно забыть.

- Речь идет о миникабах - французских аппаратах для лабораторных исследований, которые показывают на эпизодическое употребление высоких доз алкоголя, - рассказала внештатный нарколог минздрава Ростовской области Елена Малышко. - Если человек употребляет спиртное помногу и часто, то так или иначе прибор это покажет.

Цель у нововведения благая - снизить аварийность на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цель у нововведения благая - снизить аварийность на дорогах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ШОК-ЦЕНА

На самом деле намерения благие: цель - снизить аварийность на дорогах. Однако стоимость процедуры многих повергла в шок. Медики говорят о том, что сейчас стоимость справки варьируется от 1,5 тысячи рублей (для категории В) до 2,5 тысячи рублей (для категорий С и Д). При этом стоимость дополнительных анализов - еще плюс четыре-пять тысяч рублей к этой сумме. Правда, уже 21 ноября было озвучено: в ближайшее время приказ должны доработать, а его действие пока приостановлено.

Так, если бы закон вступил в силу, то, как говорят специалисты, основная нагрузка легла был на наркологические и психоневрологические диспансеры. То есть те, у кого в арсенале есть дорогостоящий прибор: его цена, в среднем, составляет от восьми миллионов рублей, плюс дорогие расходники.

Процедура прохождения медкомиссии для получения справки категории В, С, Д для водителей выглядела бы так: человек сдает анализы, получает на руки справку с результатами. И только после этого привычная медкомиссия специалистов, куда входят осмотры нарколога, офтальмолога и других врачей.

«СТОЛПОТВОРЕНИЯ БЫ НЕ БЫЛО»

- Мы были готовы выполнить приказ N731н Минздрава РФ, - рассказала главный внештатный нарколог Ростовской области Елена Малышко. - Другое дело - какой бы был поток из желающих. А он, как показал опыт предыдущей недели, на Дону очень активный. И в случае вступления в силу новых правил людям пришлось бы какое-то время ждать получения результатов: поскольку пока приборов в регионе, которые могут проводить такое лабораторное исследование, всего два. Но столпотворения бы у нас не было.

По словам специалиста, в Ростовской области действует развитая сеть наркологических кабинетов, в которых также выдаются медицинские справки на приобретение оружия. В донском регионе действуют 73 адреса для выдачи справки и 14 адресов для сбора биоанализов. Это говорит о развитой логистике за счет сети медкабинетов, которые в свое время не стали сокращать, так как в региональном минздраве решили: помощь должна быть приближена к пациенту.

Пока права получаем по старой схеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока права получаем по старой схеме.Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАБОТЫ ПРИБАВИТСЯ

Однако в ближайшее время работы у наркологической службы все равно прибавится: надо будет докупить медоборудование, дооснастить и расширить сеть адресов.

Не исключено, что новые изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

- Эта норма закона пока просто отсрочена для того, чтобы была возможность больше подготовиться, - говорит Елена Владимировна, - так как многие регионы оказались к ней действительно не готовы, - у них не было ни приборов, ни логистической сети.

И, наконец, еще один, самый главный вопрос на повестке дня: это цена тех самых анализов. Сейчас такая справка от нарколога, состоящая из трех частей - биохимического анализа крови, мочи и осмотр врачом психиатром-наркологом - составляет 3 885 рублей. А поскольку расходные материалы для миникабов очень дорогие, то снизить эту цену просто нет возможности. И других расходников на этот прибор пока просто нет.

Поэтому, возможно, для того, чтобы выполнить приказ, медикам нужно будет искать либо другой метод, либо другой прибор. А может, будет принято решение сузить круг кандидатов. И на первых порах такие анализы будут сдавать претенденты в водители или те, кто был лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде.

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