Боль в горле, сухой кашель, температура: как лечить хронический тонзиллит, и чем он опасен

Хронический тонзиллит – это одна из самых распространенных проблем в педиатрии. Среди часто болеющих 12-15% детей страдают именно хроническим тонзиллитом. У взрослых это заболевание также встречается довольно часто, до 10%. Так чем же опасен хронический тонзиллит, и как его лучше лечить?

Тонзиллит — это заболевание, которое выражается в длительном воспалении одной или нескольких миндалин. Ткань, из которой состоит миндалина, является скоплением лимфоцитов, а значит формируется клеточный и гуморальный иммунитет! Инфекционный процесс в миндалинах протекает достаточно долго, и при этом неэффективно лечится, они сами становятся дополнительным источником заражения.

В лакуны миндалин попадают бактерии, вирусы, частички пищи. Это своеобразные резервуары, в которых скапливается большое количество самых разных микроорганизмов, - рассказывает врач-отоларинголог медицинского центра «Семья», заведующий ЛОР отделением Клюйко Сергей Вячеславович, - возбудителем тонзиллита чаще всего выступает гемолитический стрептококк, но также его причиной могут стать хламидии и микоплазмы. Часто хронический тонзиллит проявляется на фоне скарлатины, кори и других инфекционных заболеваний.

Клюйко Сергей Вячеславович. Фото: Медицинский центр «Семья»

Тонзиллит может протекать в острой или хронической форме. И часто острая форма болезни становится не следствием контакта с возбудителем, а возникает из-за переохлаждения, ослабления иммунитета и, соответственно, обострения хронического тонзиллита.

Признаки хронического тонзиллита

- Ангины с острой болью в горле, случающиеся чаще одного раза в год.

- Постоянное повышение температуры тела – до 37,5оС. При этом признаки интоксикации можгут преследовать человека неделями и даже месяцами.

- Болезненность и небольшое увеличение шейных и нижнечелюстных лимфатических узлов.

- Скопление в области миндалин творожистых масс с неприятным запахом.

- В периоды между обострениями часто мучают боль в горле при глотании, приступы сухого кашля, першение в горле.

- Общая слабость, раздражительность и повышенная утомляемость.

- Боли в суставах, сердце.

Хронический тонзиллит может прогрессировать по разным причинам. Этому заболеванию способствуют не только вирусные инфекции, но также не вылеченный кариес и болезни пародонта, затрудненное носовое дыхание вследствие искривления носовой перегородки, запыленность и загазованность окружающего воздуха, частые случаи сильного переохлаждения, и даже нерациональное питание.

Чем опасен тонзиллит

У тонзиллита бывает довольно много осложнений. Наиболее грозное из них — это ревматизм. Также не до конца вылеченный недуг может стать причиной пиелонефрита и других почечных заболеваний, эндокардита, дистрофии миокарда и многих других болезней.

Как лечить

Лечением болезней горла и носа занимаются врачи-отоларингологи. Для борьбы с хроническим тонзиллитом они применяют медикаментозную терапию с включением антибиотиков и антигистаминных препаратов, промывание миндалин антисептическими растворами, а также физиотерапию. Если указанные меры не помогают, то пациентам предлагается хирургическое лечение. Решение об удалении миндалин врачи принимают в последнюю очередь, только если все остальные методы неэффективны.

В терапии хронического тонзиллита существуют различные схемы. Выбор метода зависит от характера заболевания, частоты обострений, общего состояния здоровья, - рассказывает врач-отоларинголог медицинского центра «Семья» к.м.н., врач высшей категории, Химичева Елена Владиславовна - для уменьшения отека миндалин, как правило, назначаются антигистаминные препараты, а для повышения сопротивляемости организма - неспецифические иммунокорректоры и поливитамины. Важно, чтобы в период заболевания пациент соблюдал щадящую диету, ограничил прием холодных и горячих блюд. В это время показано обильное и теплое питье.

Чтобы предупредить тонзиллит, необходимо проводить своевременное лечение зубов и десен, отитов, синуситов и других воспалительных заболеваний. Окажет полезное действие и общее закаливание организма. И, конечно, необходимо проходить регулярные профилактические осмотры у отоларинголога.

Качественную и профессиональную помощь при ЛОР-заболеваниях оказывают специалисты медицинского центра «Семья». Для тех, кто устал от постоянных ангин, здесь разработали программу «Здоровое горло», в которую входит весь комплекс необходимых анализов, консультация врача и проведение лечения. При патологиях носа проводятся операции с применением различного эндоскопического оборудования. Пациенты с хроническими лор-патологиями получают помощь от разных врачей – аллерголога-иммунолога, невролога, ревматолога, эндокринолога, гастроэнтеролога.

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