Миома матки: современная диагностика и эффективное лечение

Миома матки — диагноз, с которым в течение жизни сталкивается около 40% женщин. Это весьма неприятное заболевание приводит к нарушениям менструального цикла, различным нарушениям в работе кишечника и мочевого пузыря, сильным тазовым болям. Миома может стать и причиной бесплодия. Что делать, если врач поставил диагноз «миома матки»? Успокоиться и понять, что современные клиники предлагают надежные и эффективные методы лечения.

Почему возникает миома матки?

Образование миомы матки, во многом, зависит от нарушения баланса эстрогенов и прогестеронов в организме женщины. В какой-то момент клетки матки начинают активно делиться, и появляется доброкачественное образование — миоматозный узел. К онкологии эти образования отношения не имеют.

- Миома матки — это не рак, как многие думают, а разрастание мышечной или соединительной ткани, - рассказывает заведующая гинекологическим отделением медицинского центра «Семья», врач в.к. Ляшенко Ирина Викторовна, но со временем может стать очень большой. Часто миома возникает именно у женщин репродуктивного возраста старше 35 лет. Пока причины патологии до конца не выяснены.

Спровоцировать появление миомы может многое — проблемы с менструальным циклом, многочисленные аборты, сахарный диабет, бесплодие и невынашивание беременности, хронический стресс, увеличение массы тела. Имеет большое значение и наследственная предрасположенность.

Диагностика миомы

Первоначальный диагноз ставит гинеколог. На приеме он определяет размеры матки. Если она увеличена, можно заподозрить наличие узла. Для диагностики женщина направляется на ультразвуковое исследование (трансабдоминальное либо трансвагинальное). Качественное УЗИ позволяет определить размеры патологии и место ее нахождения.

Также для детального изучения опухоли проводятся современные обследования - трехмерная эхография и допплерография. Они помогают уточнить степень развития болезни и особенности кровотока внутри образования. Для определения структуры узла часто применяется компьютерная или магнитно–резонансная томография. В некоторых случаях назначается метросальпингография — метод рентгендиагностики с введением в полость матки специальной жидкости. Для уточнения диагноза применяют гистероскопию с биопсией эндометрия.

Как правило, этих методов исследования достаточно для подтверждения диагноза и определения степени развития опухоли.

Как лечить миому матки?

Наличие миоматозных узлов является поводом к немедленному началу терапии.

Существует три эффективных метода лечения:

1. Медикаментозная терапия гормоносодержащими препаратами.

2. Эмболизация артерий матки.

3. Хирургическое оперативное вмешательство.

Прием препаратов назначают молодым пациенткам, если выявленные у них узлы небольшого размера (до 3 см), миома развивается медленно и отсутствуют болевые ощущения. Для лечения врач в таких случаях назначает гормональную терапию (стимулирующую, блокирующую либо заместительную). Конкретные препараты гинеколог подбирает после тщательного обследования, а так же получения результатов биопсии эндометрия при гистероскопии.

Операции по удалению миомы

Операция по удалению узлов проводится в тех случаях, когда миома имеет большой размер и быстро растет, имеются резко выраженный болевой синдром и маточные кровотечения, имеющиеся узлы располагаются на длинных ножках, которые могут перекрутиться, а также при сильном давлении на мочевой пузырь и соседние отделы кишечника. Проводится операция в качестве подготовки к ЭКО и в случаях проблем с беременностью.

Хирургическим путем миома матки удаляется либо через «открытый» разрез, либо лапароскопическим методом. Образования, растущие в полость матки, удаляются при помощи эндоскопического резектоскопа через влагалище.

Полное удаление матки практикуется очень редко, только в тех случаях, когда узел имеет большие размеры или есть подозрение на онкопатологию.

Эмболизация маточных артерий

Бороться с опухолью без хирургического вмешательства позволяет метод ЭМА — эмболизации маточных артерий. Он сохраняет полностью функционирующую матку и все способности женщины по вынашиванию ребенка. Заключается он в том, что перекрываются маточные артерии, которые питают миоматозные узлы, после чего они просто отмирают. Такие манипуляции назначают, если узлов много, они находятся в труднодоступных участках, а также в случаях, когда у пациентки имеются противопоказания к проведению операций.

Долгие годы женщина может даже не догадываться о развивающейся у нее миоме, поэтому самое важное для здоровья — это проходить регулярные профилактические осмотры у гинеколога.

- Современная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Но, не смотря на это, женщины часто обращаются за помощью, когда уже помочь может только хирургическое лечение, - рассказывает заведующая гинекологическим отделением медицинского центра «Семья», врач в.к. Ляшенко Ирина Викторовна - и только ранее обращение к гинекологу поможет избежать многих неприятных последствий и сохранить репродуктивную функцию.

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