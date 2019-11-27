Хотите купить квартиру? Делайте это сейчас!

Своя квартира для многих семей пока остается только мечтой. Однако неоднократное падение ипотечных ставок только в этом году, государственная поддержка при покупке жилья, разнообразие предложений на рынке недвижимости и ошеломительные скидки делают такую мечту реальностью фактически для каждого. О том, почему именно сейчас выгодно покупать жилье, за круглым столом в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали специалисты сферы недвижимости, банков и сами застройщики.

«Ипотека - хороший инструмент»

По мнению специалистов, существенную помощь в покупке жилья оказывает сейчас именно государство, поддерживая и застройщиков, и покупателей.

- Я уже 14 лет работаю в банке и хочу сказать, что такой низкой процентной ставки в нашей стране никогда не было, - рассказывает начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. - Уже на протяжении двух-трех месяцев как в целом по рынку, так и у нас в банке, ставки снижаются. Посмотрим, что будет в декабре. Во второй половине месяца ЦБ РФ обещают снизить ставку еще на 0,5 п.п. И, на самом деле, государство активно участвует во всех ипотечных программах и жизни людей. Есть и маткапитал, и второй маткапитал, и льготная ипотека по случаю рождения второго ребенка после определенной даты. Было бы желание - возможности есть.

Начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай ПарамоновФото: Ольга КУБЫШЕВА

С ним согласен и начальник сектора партнерских продаж «Газпромбанк» (АО) Константин Фокеев:

- Ипотека - хороший инструмент, который позволяет приобрести гражданам то жилье, которое они планируют. Тем более, что большинство банков снижают первоначальный взнос и делают еще более доступным сам процесс вхождения в ипотеку. После изменения ключевой ставки в нашем банке по всем программам внесены корректировки и снижены ставки на 0,5 п.п. У нас она варьируется от 8,1% до 9% годовых. Со своей стороны банк предлагает еще и выбор графика платежей - не только ауитентный, но и дифференцированный. При последнем клиент может сэкономить 30% на той же сумме кредита и процентной ставке. Мы, к слову, остались одними из немногих, кто предлагает его клиенту. «Главное - правильно выбрать»

Начальник сектора партнерских продаж «Газпромбанк» (АО) Константин ФокеевФото: Ольга КУБЫШЕВА

По словам руководителя «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елены Водяницкой, снижение процентных ставок позитивно скажется на объемах выдачи ипотечных кредитов. - В ближайшие два года мы ожидаем рост ипотечного рынка, - добавила она. - Однако есть и сдерживающие факторы - например, увеличение цен на жилую недвижимость и отсутствие роста доходов населения. Несмотря на это, в целом ипотечный рынок ЮФО обладает значительным потенциалом роста. По последним данным Росстата, более половины семей в регионе нуждаются в улучшении жилищных условий. Если говорить об ипотечных кредитах, то в нашем банке выдачи увеличились на 62% за десять месяцев этого года. И причина такого роста не только конкурентные условия по ипотечным программам (по программам «Рефинансирование» и «Молодая семья» процентная ставка в банке составляет от 8,74% годовых, - прим. авт.), но и активно работающая цифровая платформа, которая позволяет получать решение за срок от 15 минут, подавая заявку без визита в банк.

Руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена ВодяницкаяФото: Ольга КУБЫШЕВА

? По-вашему, каковы перспективы госпрограммы по субсидированию детской ипотеки?

- После того, как действие субсидированной ставки было распространено на весь срок кредита, то интерес к ней в Ростове-на-Дону значительно вырос. В частности, в нашем банке, если сравнивать показатели за третий и второй кварталы текущего года, количество сделок по госпрограмме выросло больше, чем на половину. И здесь, на мой взгляд, играет роль еще один важный фактор: мы, в отличие от большинства кредитных организаций, разрешаем использовать маткапитал в качестве части первоначального взноса. В этом случае молодые родители могут сократить долю собственных средств почти до десяти процентов. И таким образом уже поступили 40% семей, принявших участие в нашей программе «Детская ипотека». Как правило, по госпрограмме семьи с детьми приобретают квартиры в новостройках относительно небольшой площади, а их средний чек - 2 млн рублей. И, кстати, мы прогнозируем, что детская ипотека до 2022 года включительно может стать одним из драйверов развития регионального первичного рынка жилья.

? А если говорить вообще о трендах регионального рынка ипотеки и недвижимости?

- В Ростове-на-Дону средний размер первоначального взноса за последние два года уменьшался - с 32,7% до 27%. Но мы ожидаем, что в 2020 году он может увеличиться до 30%. Заемщики будут стремиться уменьшить кредитную нагрузку за счет собственных средств и маткапитала. Кроме того, средний срок ипотечного кредита вырос с 19 до 20 лет - таким образом ростовские заемщики снижают размер ежемесячного платежа по кредиту. А средний чек по ипотеке в Ростове-на-Дону за год вырос на 15% и достиг 2,3 млн рублей, в 2020 году возможно его увеличение еще на 10% в связи с ростом цен на жилье. Что касается эскроу-счетов, то пока они мало затронули рынок недвижимости и ипотеки, поскольку Минстрой дал переходный период участникам рынка, - с использованием эскроу-счетов в сентябре-октябре совершалось не более 15% от общего числа сделок с квартирами в новостройках. Конечно, постепенно их доля будет расти, но даже 50% мы увидим через год-полтора, не раньше. «Затоваривание рынка»

Изменения в 214-й Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве» повлияли на всех: и на банки, и на застройщиков, и на клиентов. И пока большая часть объектов строится по договорам долевого участия, то есть до принятия закона. А вот доля строительства по эскроу-счетам на сегодняшний день еще незначительная. Но если говорить о вводе жилья, то по итогам первого полугодия 2019-го Ростовская область вошла в ТОП-6 ведущих регионов страны. Кроме того, в 2019 году в регионе должно быть введено 740 кв. м жилья (это 21,6%), в 2020-м - 33,5%, а 2021-м - 26,8%.

- Затоваривание рынка - это ситуация, которая начинается уже сейчас и продолжится в ближайшие пару лет, - рассказала руководитель отдела маркетинга и аналитики агентства недвижимости «ДОН-МТ - Недвижимость», доцент кафедры «Коммерция и логистика» РГЭУ (РИНХ), Галина Пивоварова. - Я впервые по городу вижу развешанные баннеры, в которых прописана скидка даже в 425 тысяч рублей! И это говорит о том, что застройщикам нужны оборотные деньги для того, чтобы заканчивать проекты. Так, на 1 октября на Дону строились 402 дома, в которых оставались нераспроданными 72 309 квартир. И их все надо продавать. Плюс есть целый сегмент людей, которые покупали квартиры для перепродажи, так называемые инвесторы. Рынок перенасыщен.

Руководитель отдела маркетинга и аналитики агентства недвижимости «ДОН-МТ - Недвижимость», доцент кафедры «Коммерция и логистика» РГЭУ (РИНХ), Галина ПивовароваФото: Ольга КУБЫШЕВА

«Останутся профессионалы»

- Сейчас на строительном рынке обнажается ситуация профессионализма, - продолжает Галина Борисовна. - Сразу становится видно, где грамотно выстроено управление. А значит, останутся профессионалы, которые понимают, что нужно целевому клиенту. Сложность в том, что это производство. Цикл - минимум два года. А цифры закладываются сейчас. И четкого понимания, как будет, у застройщиков просто нет. Строительство - важная отрасль экономики, но сейчас она переживает не лучшие времена.

- Прежде чем заходить на новые проекты, нужно взвесить все риски, - продолжил начальник отдела продаж СК «ЮгСпецСтрой» Камал Юсупов. - Но желание расти и оставаться на рынке есть. Тем более, что у нас востребованные районы и то, что мы сейчас застраиваем, к концу строительства, как правило, распродается.

Начальник отдела продаж СК «ЮгСпецСтрой» Камал ЮсуповФото: Ольга КУБЫШЕВА

? А как обстоит ситуация с эскроу-счетами?

- Мы уже начали работу по ним. Для нас это пилотный проект: взяли специально под него небольшой участок - в 8 тыс. кв. м - на случай, если что - достроим сами. Но пока, как обещали и государство, и банк, все работает слаженно. Стройка активна, деньги поступают, и продажи идут. И, кстати, в большинстве случаев продажи стимулируют госпрограммы. Надеемся и на дальнейшее снижение ставки рефинансирования.

Специалисты сошлись во мнении, что, несмотря на то, что строительная отрасль сейчас находится в достаточно сложной ситуации, для тех, кто покупает жилье, есть немало позитивных моментов.

- На сегодняшний день это и большое количество предложений на рынке, и определенный уровень качества строительства, и понижение процентных ставок, и лояльное отношение застройщика, - уверена Галина Пивоварова. - А еще те риски, которые существовали раньше на первичном рынке «А вдруг недостроят…», сейчас можно свести к минимуму, купив квартиру в уже сданном доме по минимальной цене. Поэтому покупать сейчас надо однозначно. Главное - правильно выбрать.