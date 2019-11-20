В Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский студенческий конкурс медиа, рекламных и PR-проектов

Фото: ДГТУ

В Ростове-на-Дону пройдет XIV Всероссийский студенческий конкурс медиа, рекламных и PR-проектов «PR в Ростове». Студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Пятигорска, Ставрополя, Тамбова, Воронежа, Саратова, Республики Крым, Луганска, Донецка и, конечно же, Ростова-на-Дону и Ростовской области, соберутся в медиапарке «Южный регион – ДГТУ». Торжественное открытие конкурса назначено на 11 ноября в 13:00. А презентация и защита лучших проектов, а также награждение победителей - 12 ноября.

– Быстрое развитие медиа индустрии предъявляет все более жесткие требования к будущим специалистам, – отметила завкафедрой «Связи с общественностью» ДГТУ Ольга Дружба. - Сегодня важно уметь мыслить творчески, нестандартно, оперативно создавать коллаборацию для решения сложных профессиональных задач. «PR в Ростове» представляет собой образовательный проект, который помогает сформировать качества, необходимые профессионалу для успешной работы в сфере медиа, рекламы и PR.

В этом году участникам предложат выполнить творческое задание по одному из направлений: Goodwill up: репутация в новых медиа; DSTU Anniversary: 90 лет – празднуем вместе; Digital kitchen: готовим бренд. Кейсы конкурсантам предоставят банк «Центр-инвест», ООО ПКФ «Атлантис-Пак», ГК «Тавр», госкорпорация «Росатом».

Там же будут организованы мастер-классы, дискуссии и воркшопы. А для школьников, решивших попробовать свои силы в покорении медиапространства, пройдет творческий конкурс «PR-дебют», одна из главных задач которого – сформировать у молодежи представление о современных профессиях: медиаменеджер, специалист по PR или рекламе.

Известно, что победители и призеры конкурса получат дипломы и подарки от партнеров и организаторов, а лучший проект – Гран-при ректора ДГТУ.

КОНКРЕТНО

Где пройдет

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 3г, 3-й этаж, медиапарк «Южный регион – ДГТУ».