Убитая в Испании многодетная мама из Ростовской области целый год жаловалась на любовника по телефону доверия

Жестокое убийство многодетной мамы — уроженки Ростовской области Юлии Сафоновой произошло в небольшом городке Каталонии. 44-летний мужчина жестоко избил свою возлюбленную, а после нанес ей травмы, несовместимые с жизнью.

Крупная ссора произошла в квартире в небольшом городке Эль-Прат-де-Льобрегат. Соседи сначала не обратили особого внимания на крики Юлии и ее гражданского мужа, а после в очередной раз вызвали полицию. За последние полгода полицейские неоднократно приезжали в квартиру дончанки, но конфликт всегда разрешался миром. В этот раз возлюбленный росиянки решил поставить точку, совершив кровавую расправу. Любовник избил Юлию до полусмерти, а после отрезал ей голову. Труп бывшей возлюбленной убийца бросил в квартире.

Полицейские задержали испанца в момент, когда он якобы шел сдаваться в полицию. В убийстве возлюбленный уроженки Ростовской области создался. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

- Дело передано в суд. Ведется следствие. Находимся в контакте с компетентными органами, - сообщили Генконсульстве России в Барселоне.

Роман дончанки и испанца продолжался ни один год. На территории Испании 41-летняя Юлия Сафонова проживала около десяти лет вместе с мамой и тремя детьми. Все это время женщина пыталась освоиться за границей, построить личную жизнь и карьеру. Вместе с погибшей испанец воспитывал троих детей. Ссоры на этой почве также были не редкостью. Так, однажды мать погибшей повздорила с несостоявшемся зятем прямо в школе. Причиной скандала стало его пренебрежительное отношение к сыну своей гражданской супруги.

Акция памяти Юлии Сафоновой. Фото: твиттер @DonesdelPrat

Убийство многодетной мамы из России стало шоком для всего городка. За семьей дончанки закрепилась дурная слава из-за постоянных конфликтов гражданским мужем. Известно, что почти год женщина искала помощи у психологов. Она жаловалась на возлюбленного семейному психологу и звонила по телефону доверия, где пыталась найти ответы. Многодетная мама даже вступила в женский клуб, где собравшиеся обсуждали семейное насилие. Участницы клуба в честь погибшей устроили памятную акцию.

После смерти Юлии Сафоновой администрация испанского города, где проживала погибшая, объявила двухдневный траур в связи с ее смертью. Убитая дончанка будет похоронена на территории Испании.

Стоит отметить, что в 2019 году это уже девятое в этом году убийство гражданских жен в провинции Каталония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Испании мужчина жестоко расправился с любовницей из Ростовской области

История любви уроженки Ростовской области и испанца завершилась трагически (подробности)