«Курс на 80+»: Как на Дону прожить здоровую жизнь

На Дону пристальное внимание уделяется вопросам повышения уровня качества жизни и здоровья. Эту тему обсудили в рамках межрегионального семинар-совещания, посвященного новым проектам Фонда социального страхования. В частности, там было озвучено, что Ростовская область входит в ТОП-5 регионов страны по количеству медицинских организаций, выдающих электронные больничные.

«СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА»

В свою очередь министр здравоохранения региона Татьяна Быковская рассказала, какие задачи стоят по части здравоохранения. И для их решения необходимы совместные усилия как самих специалистов, так и самих жителей Дона.

- Задача, которая стоит, в том числе перед Министерством здравоохранения Ростовской области - своевременная помощь и поддержка населению, - озвучила она. - Так, одним из разделов реализуемой госпрограммы «Развития здравоохранение» являются мероприятия, направленные на раннюю профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также профилактику неинфекционных заболеваний и мотивациию к соблюдению здорового образа жизни населения. На протяжении многих лет для нас это является основополагающим при разработке стратегии, которая касается первичного звена здравоохранения. И этому уделяется самое большое внимание и со стороны Президента РФ. Потому что мы прекрасно понимаем, что профилактика и работа первичного звена формируют здоровый образ жизни здорового человека.

Тему обсудили в рамках межрегионального семинар-совещания, посвященного новым проектам Фонда социального страхования. Фото: Правительство РО.

НА ДОНУ 23 ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ

Известно, что для этих целей с 2009 года на Дону функционируют 23 центра здоровья - 14 для взрослых и девять для детей. Также открыты 63 кабинета и 27 отделений медицинской профилактики. Эти центры оснащены всем необходимым оборудованием и позволяют врачам выявлять неинфекционные заболеваний без явных клинических проявлений, а также оценить степень риска этих факторов, плюс проводить необходимые мероприятия по их коррекции.

- Основная задача центров не только работа с пациентами, у которых уже есть неинфекционные заболевания, но и сохранение здоровья здоровых граждан, путем воспитания ответственного отношения к своему здоровью и близких, формирование навыков здорового образа жизни, - продолжила Татьяна Юрьевна.

Там же желающие получают рекомендации по отказу от вредных привычек, консультации по здоровому питанию, режиму труда и отдыха.

Кроме того, начиная с 2012 года каждый последний четверг месяца на Дону работают «Площадки здоровья» для населения. Это одно из направлений донского кластера «Партнерство ради здоровья». Медицинские работники «идут в народ» - площадки здоровья разворачиваются на парковых аллеях, в торговых и развлекательных центрах, перед и внутри домов культуры, в образовательных учреждениях, на рынках. Здесь же работают передвижные медицинские комплексы. После проведенных обследований, в случае необходимости, дончане приглашаются для дообследования. Причем с каждым годом количество желающих стать участниками таких площадок только увеличивается.

Ростовская область входит в ТОП-5 регионов страны по количеству медицинских организаций, выдающих электронные больничные. Фото: Правительство РО.

И ВЗРОСЛЫМ...

Также на территории области более 20 лет реализуется совместный проект регионального минздрава и пациентской общественной организации людей с сахарным диабетом «Вместе мы сильнее», который направлен на профилактику сахарного диабета. Надо сказать, что проект получил высокую оценку на федеральном уровне и рекомендован в качестве примера другим регионам.

Есть на Дону и другие проекты. В их числе - «Сохраним здоровье на рабочих местах» и «Стоп СПИД Ростов», направленные на профилактику ВИЧ и СПИДА. Или вот уже на протяжении восьми лет реализуется проект «Просветись» - направленный на профилактику туберкулеза, когда передвижные флюорографы колесят по всей нашей области до самых отдаленных хуторов и поселков. Или проект «Здоровые суставы», в рамках которого волонтеры вместе с врачами в поликлиниках и центрах социального обслуживания проводят занятия и мастер-классы, в том числе и по скандинавской ходьбе. Не говоря уже о широких возможностях диспансеризации и профилактических осмотров, которые можно и нужно проходить не только в каждой поликлинике, но и «не отходя от станка» - передвижной медицинский центр готов выехать на предприятие – главное, воля и ответственность работодателя за здоровье своих сотрудников.

На Дону функционируют 23 центра здоровья - 14 для взрослых и девять для детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

...И ДЕТЯМ

Большого внимания требует и здоровье подрастающего поколения. И на Дону действует немало проектов, направленных на здоровьесбережение детей и подростков. В частности, это проект «Школьная медицина», где в работу каждого врача и педагога закладывается формула из трех «П» - просвещение, пропаганда и профилактика.

Проект «Счастливые люди» нацелен на профилактику суицидов, а «Танцуй ради жизни» - на снижение числа абортов, ранних беременностей и профилактику ВИЧ-инфекции.

Специалисты Областного наркологического диспансера в рамках проекта «Все что тебя касается» прививают школьникам моду на здоровый образ жизни, проводят занятия и обучение волонтеров по различным темам ЗОЖ - психического, физического и нравственного здоровья. Чтобы потом, основываясь на принципе «равный - равному», волонтеры рассказывали об этом своим сверстникам и помогали им противостоять негативным пристрастиям.

- Население, как правило, знает только два вида медицины - скорая и стационарная помощь, - подчеркивает региональный руководитель службы здоровья Татьяна Быковская, - и не любит посещать медучреждения с целью профилактики. Но именно она необходима для того, чтобы достигнуть задачу, которая была обозначена в 204 указе Президента РФ по продолжительности жизни «80+» к 2030 году. Есть в нем еще один показатель - продолжительность здоровой активной жизни до 67 лет. И, если человек сможет сохранить здоровье до этого возраста, то тогда возраст 80+ – станет абсолютно достижим.