Лечение бесплодия: эффективные гинекологические операции

Бесплодие в современном мире стало очень большой проблемой. По статистике каждая четвертая пара нуждается в помощи специалистов. Многие женщины не могут забеременеть и долгие годы пробуют различные методики лечения.

Зачастую причина бесплодия кроется в патологиях, которые успешно устраняются с помощью операции. О важности своевременного хирургического лечения мы поговорили с акушером-гинекологом высшей категории, главным врачом клиники ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном-Дон» Натальей Сергеевной Дашевской.

- Наталья Сергеевна, расскажите, в какой момент ставится диагноз «бесплодие».

- Диагноз «бесплодие» ставится супружеским парам, если в течение года при регулярной половой жизни без применения средств контрацепции у женщины не наступила беременность. После этого срока уже нужно проходить тщательное обследование супругов и выяснять причины неудач. К сожалению, многие пациентки приходят к нам, когда диагноз «бесплодие» стоит у них уже 5 и более лет. Многие из них уже прошли не один курс противовоспалительного лечения, после неоднократно обследовались на инфекции, передающиеся половым путем, поменяли не одного врача, им были проведены стимуляции овуляции с использованием различных препаратов, получали лечение по поводу несуществующего диагноза «синдром гиперандрогении надпочечникового генеза». При этом часто бывает неизвестно, здоров ли половой партнер, проходимы ли фаллопиевые (маточные) трубы у женщины.

В нашей стране есть план обследования супружеских пар, у которых установлен диагноз «бесплодие», он регламентирован приказом Минздрава России № 107Н. Одним из пунктов обследования является выполнение гистероскопии и лапароскопии.

Фото: предоставлено Клиника ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном-Дон»

- Какие показания есть к проведению хирургических операций в лечении бесплодия?

- Таких показаний достаточно много.

Диагностическая гистероскопия - это визуальный осмотр полости матки и цервикального канала, исследование, позволяющее оценить состояние эндометрия, взять образцы для анализа. Эндометрия - это гистологический анализ клеток.

При выявленной патологии матки и цервикального канала на УЗИ также вначале проводится диагностическая гистероскопия, при подтверждении диагноза выполняется уже хирургическая гистероскопия или гистерорезектоскопия. При этом удаляются полипы эндометрия, синехии (сращения) полости матки и цервикального канала, удаляются миоматозные узлы, деформирующие полость матки и часто сопровождающиеся кровотечениями. Мы можем посмотреть проходимость маточных труб под контролем аппарата УЗИ, исследование называется ЭХО-гистеросальпингоскопия.

Лапароскопические операции - это операции, которые проводятся малоинвазивным доступом через небольшие разрезы (5-10 мм) под общим наркозом. С помощью лапароскопических инструментов визуально мы видим всю брюшную полость и малый таз женщины, можем выявить патологические изменения и устранить их.

- Какие хирургические операции для лечения бесплодия проводятся у вас в клинике?

- В нашей клинике проводятся все виды гинекологических операций. Например, малоинвазивные вмешательства - гистероскопии, гистерорезектоскопии, лапароскопические операции. Также мы проводим операции лапаротомическим доступом, который необходим для определенной категории пациенток, операции при выявленной патологии шейки матки.

При лапароскопии проверяется проходимость фаллопиевых (маточных) труб, проводится рассечение спаек, что в ряде случаев позволяет восстановить проходимость маточных труб, можно выявить наличие очагов генитального эндометриоза и разрушить или иссечь их, удаления кист и миоматозных узлов с последующим ушиванием стенки матки. Эти операции дают очень большие возможности в лечении бесплодия. Их проводят через небольшие разрезы, поэтому женщины быстро восстанавливаются. Современные технологии позволяют выполнять такие вмешательства наименее травматичным способом.

- Всегда ли операции эффективны в лечении бесплодия?

- У многих пациенток после выполненных операций наступает беременность. Но некоторым женщинам нужно продолжить лечение генитального эндометриоза лекарственными препаратами или провести реабилитацию миомэктомий (удаления миоматозных узлов) в течение полугода. Если же после проведения необходимых вмешательств беременность не наступает в течение года у пациенток до 35 лет и полугода у более старшей возрастной группы, паре стоит задуматься о проведении программы вспомогательных репродуктивных технологий - ЭКО, ИКСИ и других.

К сожалению, есть процент женщин, которые после проведения диагностики и анализа клеток шейки матки вынуждены не планировать беременность, а лечить онкологические заболевания для сохранения здоровья и жизни. И мы очень рады, что бывают случаи, когда удается обнаружить патологические изменения на ранней стадии, и нам удается вовремя исправить ситуацию.

Фото: предоставлено Клиника ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном-Дон»

- Что вы посоветуете женщинам, которые лечат бесплодие?

- Самое важное - это не терять время! Резерв яйцеклеток у женщины не безграничен. И пока вы откладываете деторождение на поздний срок, а затем долго и безуспешно пробуете медикаментозные методы лечения, он может закончиться. С 35 лет вдвое начинает снижаться овариальный резерв, с 37 лет резко ухудшается качество яйцеклеток. У мужчин также с возрастом страдает качество спермы. И надежды, что и в 40, и 50 лет у многих известных людей рождаются дети, могут быть неоправданными, потому что в этом возрасте чаще используется донорский материал.

В вопросах лечения бесплодия очень важно найти именно того доктора, которому вы будете доверять. И лучше за помощью обращаться в клиники репродукции. Потому что в них врачи очень трепетно и бережно относятся к яичникам, к каждому фолликулу. Мы выступаем за то, чтобы не травмировать яичники, за то, чтобы не проводить ненужных вмешательств, мы боремся за каждую возможность для женщины забеременеть.

- Частные клиники репродукции имеют большую свободу в выборе оборудования, в том числе для проведения гинекологических операций. Мы стараемся закупать для клиники «Геном-Дон» оборудование высокого уровня, самое лучшее из того, что представлено на медицинском рынке. Немаловажным фактом является и доброжелательная атмосфера в клинике, которую мы стараемся поддерживать всем коллективом, - рассказала Наталья Сергеевна в завершение разговора.

Клиника ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном-Дон» находится по адресу: г. Ростов на Дону, ул. Шеболдаева, 97/2. Телефоны для записи: +7 8632953580, +7 8632953581.

Официальный сайт клиники: https://rostov-na-donu.genom-eko.ru/