В Ростовской области школьный автобус попал в аварию

В четверг, 28 ноября, в Ростовской области произошла авария участием школьного автобуса. Дорожное происшествие случилось на автомобильной дороге Ростова-на-Дону - Семикаракорск. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, о происшествии стало известно около полудня.

- По предварительным данным, автобус столкнулся с «двенадцатой», в которой находились водитель и пассажир, - добавили в ведомстве. - Известно, что в школьном автобусе находились десять детей. По счастливой случайности никто из школьников не пострадал. Для того, чтобы отправить их обратно в школу, был выделен дополнительный автобус из станицы Багаевской.

А вот людей из отечественной легковушки пришлось доставать спасателям при помощи специнструмента. С различными травмами на автомобилях скорой помощи их доставили в ближайшую больницу. Известно, что на месте работали семь человек спасателей.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.