В Ростовской области с начала году «скорую» вызывали больше 957 тысяч раз

Современное состояние и основные направления реализации национального проекта «Здравоохранение» на уровне региона обсудили в Ростове-на-Дону. Этой теме была посвящена научно-практическая конференция организаторов здравоохранения Юга России, которая прошла в Ростовском государственном медицинском университете и была организована при поддержке Министерства здравоохранения Ростовской области.

Так, заместитель министра здравоохранения области Андрей Ерошенко акцентировал внимание участников на задачах, стоящих перед медицинскими организациями региона по реализации восьми направлений нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года. Большое место в повестке круглый стол на тему «Управление рисками по организации первичной медико-санитарной помощи в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение». Двухдневная конференция содержала немало интересных выступлений: об эффективном управлении здравоохранением, о подготовке молодых организаторов здравоохранения, о современных моделях информационного сопровождения, о государственно-общественно-частном партнерстве.

По основным параметрам деятельности службы скорой помощи в Ростовской области за текущий год отмечается положительная динамика.Фото: Мария ЛЕНЦ

Коснулись и темы работы службы скорой помощи. Об итогах работы за девять месяцев этого года присутствующим рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи в Ростовской области Василий Фалин. По его словам, общее количество вызовов «скорой» за это время составило свыше 957 тысяч. Причем только 45,9 процента - это вызовы именно скорой медицинской формы.

- Наша задача, как организаторов здравоохранения, добиваться изменения баланса в сторону снижения количества вызовов в неотложной форме, - прокомментировал цифры Василий Владимирович. - Не задачи для скорой помощи раздавать таблетки гипертоникам, понижать температуры при ОРВИ, обезболивать онкобольных и лечить остеохондрозы. Этао - зона ответственности кабинетов и бригад неотложной помощи при поликлиниках и фельдшеров ФАПов. А основной целью деятельности выездной бригады «скорой» является именно оказание экстренной помощи при угрожающих жизни заболеваниях и травмах, в том числе на месте вызова и при осуществлении медицинской эвакуации.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи в Ростовской области Василий Фалин. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Однако в целом, по основным параметрам деятельности службы скорой помощи в Ростовской области за текущий год отмечается положительная динамика. В частности, значительно улучшилось оснащение бригад медикаментами и необходимым медицинским оборудованием, а в ряде районов обновился парк санитарных автомобилей и повысился уровень подготовки сотрудников.

- Нерешенных проблем еще очень много, но во взаимодействии и, конечно, при поддержке и участии администраций можно и нужно добиться лучших результатов, - подытожил спикер.