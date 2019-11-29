2019-11-29T12:28:51+03:00
Здоровье

В Ростовской области больные диабетом получают качественное лекарственное обеспечение

С начала года уже было выписано сотни тысяч льготных рецептов
Ольга ГОПАЛО
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С начала года на Дону было выписано сотни тысяч льготных рецептов.С начала года на Дону было выписано сотни тысяч льготных рецептов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ноябре отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В этом году в Ростовской области программа реализуется, так же как и во всем мире, под девизом «Семья и диабет». Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, практически в каждой из 55 территорий Дона в эти дни проходят мероприятия, направленные как на информирование и обучение, так и на консультирование людей с диабетом.

В донской столице прошла областная публичная встреча больных сахарным диабетом с представителями тех служб, которые решают важные медико-социальные вопросы людей, страдающих этим социально-значимым заболеванием.

И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ

Надо сказать, что в Ростовской области помощь больным сахарным диабетом находится под постоянным контролем правительства. Прежде всего, тема лекарственного обеспечения..

- С начала года в области 38 тысяч больных диабетом и имеющих инвалидность, обратились за выпиской льготных рецептов, - сообщили в региональном минздраве. - Они обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств федерального бюджета. Им было выписано 259 тысяч рецептов на сумму 348,38 миллиона рублей. А количество страдающих сахарным диабетом и обратившихся за выпиской льготных рецептов региональных льготников составило 72 тысячи человек. Было выписано 600 тысяч льготных рецептов, а отпущено лекарственных препаратов на сумму 366,65 миллиона рублей.

Кроме того, на Дону организовано адресное обеспечение тест-полосками детей при инсулинзависимом сахарном диабете. Также юные пациенты по льготным рецептам адресно обеспечиваются инсулиновыми иглами к шприц-ручкам для введения инсулина. Каждому - сто штук в месяц. А адресную помощь в обеспечении тест-полосками получают беременные женщины и кормящие матери, страдающие сахарным диабетом в объеме семи измерений в день уровня глюкозы в крови.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

Как говорят медики, диабет это хроническая болезнь, возникающее в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или же организм уже не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. И, как следствие, повышенный уровень содержания глюкозы в крови.

Так, наиболее распространен второй тип диабета — неинсулинозависимый, он развивается в результате неэффективного использования организмом инсулина. Отсутствия физической активности и лишний вес часто могут быть именно его результатом.

Важно помнить, что все типы диабета могут создать повышенный риск преждевременной смерти и привести к осложнениям в работе многих органов. В числе основных причин диабета - почечная недостаточность, повышенный риск развития инсульта и инфаркта, появления на ногах язв и, как следствие инфицирование и необходимость ампутации конечностей, а также диабетическая ретинопатия, являющаяся одной из причин слепоты.

- Диабет можно лечить, а его осложнения - предотвращать или отсрочить с помощью специальных медикаментов, диет, лечения осложнений и регулярной проверки, - говорят специалисты. - А решающим фактором, определяющим качество жизни больных сахарным диабетом, является раннее выявление заболевания. Вот почему важно проходить диспансеризацию. Кстати, в Ростовской области ее можно сделать даже в субботу (список медучреждений здесь).

ВАЖНО

Как не заболеть

- добиться здорового веса и поддерживать его;

- не менее 30 минут регулярной активности ежедневно;

- переход на здоровое питание и уменьшение потребления сахара и насыщенных жиров;

- отказ от употребления алкоголя и табака.

- контроль артериального давления, содержание холестерина и глюкозы в крови.

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