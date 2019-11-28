Бюджет социальной защиты

На 14-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области в первом чтении приняли региональный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект прошел длительную подготовку, во время которой был внимательно изучен депутатами вместе с общественностью на публичных слушаниях, а также всесторонне рассмотрен на заседаниях всех фракций и комитетов донского парламента.

Как отметила министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, главной особенностью отредактированного документа является усиление акцента на социальный блок, что является базовой ценностью для гармоничного развития донского региона.

- Бюджет Ростовской области - это главный финансовый документ, по которому нам предстоит жить в следующий трехлетний период. Целый ряд поправок позволили сделать его по-настоящему социально-ориентированным, направленным на стимуляцию экономического роста и повышение благосостояния жителей региона. Отмечу, что в новой редакции документа значительные средства будут направлены на национальные цели, сформулированные в указе Президента. Однако, региональные проекты тоже не останутся без должной поддержки. Устойчивость и сбалансированность бюджетной системы позволяют нам наращивать как доходы, так и расходы, что, в свою очередь, становится платформой для принятия дополнительных обязательств, рассчитанных на стабильное социально-экономическое развитие Дона, - подчеркнула Лилия Федотова.

Социальная защита людей - вот главный приоритет бюджета. Фото: zsro.ru

Финансовые параметры бюджета на 2020 год выросли на 11% по сравнению с аналогичным документом 2019 года. Доходы составили 176,2 млрд рублей, из которых 146 млрд рублей (более 80%) – это собственные налоговые и неналоговые поступления.

Расходы на 2020 год запланированы в объеме более 184,3 млрд рублей. Из них 126 млрд рублей (более 68 %) пойдут именно на социальную сферу. По сравнению с 2019 годом с января такая поддержка будет увеличена на 10%, что составляет порядка 11 млрд рублей.

– Одним из основных приоритетов областного бюджета является сохранение и наращивание социальной защиты людей. Происходит индексация заработных плат работников бюджетной сферы. Мы также индексируем различные социальные пособия, выплаты, которые предусмотрены областным законодательством. Кроме того, появляются новые формы и виды поддержки различных категорий граждан, – сообщил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Нововведения позволят жителям региона снизить свои налоговые расходы. Фото: zsro.ru

По его словам, одним из таких нововведений, позволяющим жителям региона снизить свои налоговые расходы, является освобождение от транспортного налога многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов. Также сделано расширение действующих льгот для инвалидов I, II групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Новые поправки в бюджет напрямую касаются более 100 тысяч дончан.

Помимо этого, от транспортного налога параллельно решено освободить владельцев транспортных средств, работающих на газе. Согласно изменениям в региональный закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», собственники транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, получают трехлетний «иммунитет» и не будут платить в этот период по налогу.

– Мы считаем, что данная мера поддержки будет стимулировать переход автовладельцев и транспортных предприятий на тот вид топлива, который наносит меньший урон окружающей среде. Это комплексное решение, направленное на улучшение экологической ситуации в регионе, – пояснил мотивы такого выбора Александр Ищенко.

По состоянию на 1 января 2019 года количество таких автовладельцев на Дону составляло более 6000 единиц. С учетом новых поправок их число должно вырасти.

С учетом планируемого ежегодного увеличения количества транспорта, использующего газомоторное топливо, в среднем на тысячу единиц, оценочно объем льгот будет составлять в 2020 году 60 млн рублей с ежегодным увеличением на 8 млн рублей.

Другим важным изменением стало усиление поддержки для многодетных семей региона.

Так, с 2020 года возобновляется помощь в предоставлении семьям, воспитывающим по восемь детей или более, собственного транспортного средства в виде микроавтобуса.

Региональные проекты не останутся без внимания. Фото: zsro.ru

Не менее значимыми стали поправки в областной закон «О земельных сертификатах в целях улучшения жилищных условий», в рамках которого принято решение о выдачи земельных сертификатов – именных документов, удостоверяющих право гражданина на получение бюджетной субсидии на приобретение или строительство жилого помещения.

Александр Ищенко уточнил, что такой сертификат станет денежной альтернативой существующей меры социальной поддержки многодетных семей в виде предоставления им земельных участков. Решение продиктовано сложной ситуацией в крупных городах.

– За годы реализации программы с 2011 года более двадцати тысяч семей уже получили земельные участки. Всего же на учете с этого времени в Ростовской области состояли порядка 31 тысячи семей. Количество таких семей постоянно увеличивается, а вот земельных участков становится все меньше. Особенно это касается Ростова, Таганрога и Батайска. Поэтому мы вынуждены искать альтернативные пути решения этого вопроса, - рассказал председатель Законодательного Собрания донского региона.

Согласно принятому закону, земельный сертификат многодетная семья сможет использовать в четырех случаях: при приобретении жилья на первичном либо вторичном рынке, строительстве жилого дома, в качестве внесения паевого взноса в жилищный кооператив, а также погашении жилищного кредита (ипотеки) или займа.

Финансовые параметры бюджета на 2020 год выросли на 11% по сравнению с 2019 годом. Фото: zsro.ru

– Первые земельные сертификаты начнут выдаваться уже с 1 января 2020 года и в тех муниципальных образованиях Ростовской области, в которых отсутствуют свободные территории для выделения участков в целях жилищного строительства. Учитывая опыт других регионов, нами было принято решение приравнять размер земельного сертификата на Дону к размеру федерального материнского капитала. С 1 января 2020 года – это 466 тысяч рублей. Вместе с другими формами поддержки это более-менее реальная возможность для семьи улучшить свои жилищные условия, – сказал Александр Ищенко.

Вместе с тем председатель Заксобрания указал, что «бюджет развития» Ростовской области на 2020 год составляет 36,5 млрд рублей, что на 18 % больше бюджета к первому чтению 2019 года. Он предусматривает строительство, реконструкцию и капремонт областных и муниципальных объектов, а также региональных и районных автодорог. Включены в документ и налоговые льготы для бизнеса, реализующего инвестпроекты. Одобрена поддержка малому бизнесу, определено госфинансирование донского АПК.

– Эти средства уже заложены в областном бюджете на следующий год, но мы очень рассчитываем на то, что ко второму чтению деньги на эти цели существенно увеличатся, поскольку мы ожидаем дополнительные поступления из федерального бюджета, – резюмировал Александр Ищенко.