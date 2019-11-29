Пластический хирург Елена Авдеева: «Результат операции должен вызывать восхищение у клиента»

Заведующая отделением пластической хирургии медицинского центра «Семья», пластический хирург и косметолог Елена Авдеева знает о липосакции все до мельчайших деталей. Несмотря на то, что эта операция является одной из самых популярных у людей, стремящихся иметь красивое тело, подходит она, по мнению эксперта, далеко не всем. О тонкостях отбора клиентов для такого вмешательства, современных методиках по удалению жировой ткани и уникальном оборудовании центра она рассказала «Комсомольской правде».

- Сейчас можно часто услышать о липоскульптурировании. Что это такое?

- Липоскульптура является одним из наиболее популярных направлений в пластической хирургии. Представляет собой сочетание липосакции и липофилинга. Принцип такой процедуры основывается на одновременном оперативном вмешательстве в различные проблемные части тела - от подмышечной области до поясницы и нижних конечностей. В сущности, везде, где есть нарушения контура, подходящие для забора жира. Далее полученную жировую ткань с помощью трансплантируют (пересаживают) в те зоны тела человека, которые ему нужно сделать более рельефными и выпуклыми, акцентировав внимание на эстетической привлекательности выбранных для этого участков.

- А какие есть виды липосакции? Ваши клиенты часто прибегают к такой операции?

- Липосакция долгие годы занимает лидирующее положение в рейтинге пластических операций. Выделю основные варианты этой процедуры. Во-первых, это традиционная или, как ее еще называют, механическая липосакция. Ее суть заключается в заборе жировой ткани через микропроколы в теле пациента, осуществляемые через специальные канюли для забора жира, разрушающие прослойку жировой ткани. Такие наконечники имеют различный диаметр и большую вариативность в количестве и типах боковых окошек, что позволяет более эффективно обрабатывать поверхности в разных частях тела.

Более современным способом механического метода является вибрационная липосакция. При ней облегчается забор жира, да и в целом, она менее травматична для пациента по сравнению с классическим способом.

Самыми прогрессивными путями избавится от лишнего веса являются лазерная и ультразвуковая липосакция. Их особенность состоит в использовании канюли (специальной медицинской трубки, предназначенной для введения в полости человеческого организма, - прим.), через которую подается ультразвук или лазер. Он «плавит» жировую клетчатку и превращает ее в эмульсию, которая затем аспирационным путем удаляется из тела. Такой способ липосакции бережет сосуды и нервные окончания, прямым следствием чего становится ослабление кровоточивости при операциях, а также менее выраженные болевой синдром и гематомы в послеоперационый период. Все это сокращает сроки реабилитации и делает послеоперационный период более комфортным.

Кроме того, ультразвуковая липосакция не приводит к формированию излишков кожи, собирающейся в складки после забора жира, чем «грешат» традиционные механические способы.

- Что нужно знать пациенту перед операцией по липосакции?

- Прежде всего, нельзя допустить, чтобы оперативное вмешательство при пластической хирургии негативно сказалось на общих параметрах здоровья. Нередко бывало так, что во время подготовительного обследования мы обнаруживали у человека какие-то серьезные заболевания, о которых он даже не знал. Естественно, в таких ситуациях тема «пластики» сразу же снималась, а клиент начинал первоочередное лечение обнаруженных проблем. Поэтому отвечу так: главное условие для липосакции - пациент должен быть практически здоров.

Кроме этого, мы осуществляем эстетический отбор пациентов для операции, отталкиваясь от состояния его кожного покрова. Если становится понятно, что после вмешательства образуются дополнительные кожаные складки, эстетически крайне непривлекательные, то сначала отправляем такого человека похудеть до установленного параметра естественным путем, а потом уже делаем свою работу. Конечный результат должен вызывать восхищение, а не недоумение.

- Сложно ли хирургу выполнять операцию по забору жира?

- Выполнять липосакцию, особенно больших объемов, часто физически весьма сложно. Это работа, которая занимает не один час времени. Отмечу, что ультразвуковой вариант легче не только для пациента, но и для хирурга, осуществляющего операцию. Специалист однозначно устает меньше. А ведь нужно понимать, что от состояния хирурга напрямую зависят конечные результаты операции. Когда человек утомлен, он может ошибиться.

- Сколько жира можно забрать за один раз?

- Это зависит от выбранного вами способа. Могу сразу сказать, что больше жировой клетчатки за одну операцию можно забрать при ультразвуковой липосакции. Хотя, безусловно, количественные ограничения существуют и связаны с физиологическими параметрами пациенты - его ростом, весом и возрастом. Часто бывает, что пациентам хочется уничтожить большие прослойки жировой ткани, но механическим путем не рекомендовано одномоментно забирать более трех литров, иначе в организме могут возникать различные нарушения, которые приведут к болезненным состояниям.

Другой дело - ультразвук. В случае его использования разовый «лимит» забора вырастает до пяти литров жировой клетчатки. Это происходит благодаря применению щадящей технологии, которая бережет сосуды в организме пациента и уменьшает кровопотерю, из-за чего и удается увеличить объем.

- В вашем центре есть какое-то специальное оборудование для ультразвуковой липосакции?

- Могу с гордостью сказать, что мы единственные на Юге России являемся обладателями аппарата для ультразвуковой липосакции VASER Lipo, который считается самым современным медицинским оборудованием для малоинвазивной липосакции в мире. Наши клиенты знают об этом и часто выбирают именно ультразвук, потому что он дает самый лучший эффект.

- Можно ли делать липосакцию в домашних условиях?

- Нет. Такую далеко непростую операцию, как липосакция, совершенно необходимо делать в условиях стационара, где есть высококвалифицированные медики и соответствующее всем стандартам безопасности оборудование.

Расскажу об этом на примере нашей клиники, на мой взгляд, одной из лучших в Ростове-на-Дону. У нас есть операционный блок, состоящий из трех операционных, реанимация, а также палаты пробуждения и интенсивной терапии. Также отмечу наши комфортные палаты с функциональными кроватями, оборудованные кнопками вызова сестры. Всегда на дежурстве находится анестезиологическая бригада. В общем, в случае каких-либо осложнений помощь клиенту окажет незамедлительно. Но такие ситуации с экстренной терапией происходят чрезвычайно редко по причине того, что мы тщательнейшим образом проводим медицинское обследование пациента.

Медицинский центр «Семья»

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