2019-11-29T15:50:05+03:00
Общество

«Я и лошадь самые сильные на Земле»: Путешественник из Сирии прошел тысячи километров пешком, чтобы добраться до Москвы

Аднан Аззам хочет подарить породистого скакуна Владимиру Путину в благодарность за помощь
ГОШЕВ Игорь
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Путешественник из Сирии Аднан Аззам решил проделать путь в шесть тысяч километров, чтобы добраться до Москвы.Фото: личная страница в Facebook Adnan Azzam.Путешественник из Сирии Аднан Аззам решил проделать путь в шесть тысяч километров, чтобы добраться до Москвы.Фото: личная страница в Facebook Adnan Azzam.
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Десятки тысяч километров пути бок о бок с лошадью. Путешественник из Сирии Аднан Аззам решил проделать такой путь, чтобы добраться до Москвы. Там он хочет подарить чистокровную арабскую лошадь Президенту России Владимиру Путину за помощь, оказанную сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом.

Еще в апреле этого года Аднан вышел Дамаска. Фото: личная страница в Facebook Adnan Azzam.

Еще в апреле этого года Аднан вышел Дамаска. Фото: личная страница в Facebook Adnan Azzam.

«МИР В СИРИИ БЛАГОДАРЯ РОССИИ»

Как рассказал Аднан Аззам, сирийский кризис на Ближнем Востоке серьезно навредил экономике Сирии. До сих пор многие города там лежат в руинах, разрушены не только инфраструктура, но и системы жизнеобеспечения. И поэтому порядка восьми миллионов сирийцев - а это почти половина населения страны - вынуждены проживать в лагерях беженцев как в соседних, так и других государствах. Но уже сейчас наиболее крупные террористические группировки разгромлены и наметился переход к мирному урегулированию внутрисирийского конфликта.

- Ни для кого не секрет, какую именно роль в этой войне сыграла Россия, - добавил он. - И Сирийский народ благодарен за поддержку в это нелегко для Сирии время. Этой акцией «Мир в Сирии благодаря России», поддержанной на уровне нашего Президента Башара Асада, мы выражаем глубокую благодарность за прочные связи и поддержку нашим друзьям и братьям, россиянам, которые стояли с нами перед лицом терроризма и его сторонников.

«В ДЕНЬ - ДО 60 КМ»

В итоге еще в апреле этого года Аднан вышел Дамаска. За это время он уже прошел пешком Иорданию, Ирак, Иран, Азербайджан, Дагестан, Чечню и сейчас прибыл в Ростов-на-Дону.

Путешественник признается, что каждый день он проходит от 35 до 60 километров. При этом одной рукой ведет лошадь, а во второй - несет два флага: Сирийский и Российский.

Известно, что вся дорога в шесть тысяч километров до российской столицы должна занять околовосемь месяцев. То есть в Москву Аднан должен прибыть уже в декабре.

По пути он уже встретил лето, осень, а теперь еще и зиму. А помимо погодных сюрпризов, его ожидали и бюрократические проволочки. Например, двое суток он провел на границе между Азербайджаном и Россией в ожидании паспорта для лошади. Документ должен был быть переведен еще и на русский язык, поэтому несколько суток путешественник ждал его из Дамаска. Помощь в быстром разрешении этого вопроса ему оказывал лично посол Сирии в Москве.

Путешественник признается, что каждый день он проходит от 35 до 60 километров. Фото: личная страница в Facebook Adnan Azzam.

Путешественник признается, что каждый день он проходит от 35 до 60 километров. Фото: личная страница в Facebook Adnan Azzam.

«30 ЛЕТ НАЗАД УЖЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С РОНАЛЬДОМ РЕЙГАНОМ»

Но больше всего путешественника тронули теплота и радушие простых людей, встречающихся у него на пути, которые дарили улыбки и пускали отдохнуть - и его самого, и породистого скакуна.

- Я и лошадь самые сильные на всей Земле, - улыбается он.

К слову, еще 30 лет назад верхом он совершил путешествие из Сирии в США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом. То, что добьется цели и в этот раз, Аднан не сомневается.

А еще путешественник встретился с ростовскими ветеранами и молодежью.

А еще путешественник встретился с ростовскими ветеранами и молодежью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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