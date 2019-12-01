В Ростове-на-Дону подвели итоги крупнейшего на юге России конкурса изобретателей «Донская сборка»

В Ростове-на-Дону подвели итоги крупнейшего на юге России конкурса «Донская сборка». Его организатором выступил Донской государственный технический университет при поддержке Правительства Ростовской области и Агентства инноваций региона. Заявки на конкурс подали более ста (!) изобретателей. А по итогам отбора к защите были допущены 74 проекта. Возраст конкурсантов – от девяти до 60 лет.

По словам проректора по общим вопросам ДГТУ Андрея Мозгового, конкурс расширяет географию: в этом году есть участники из Ростовской области, Краснодарского края, Чеченской республики, Астрахани и Волгограда, что делает «Донскую сборку» мероприятием всероссийского значения.

К защите были допущены 74 проекта. Фото: ДГТУ

ПРИЗОВОЙ ФОНД - 750 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Призовой фонд конкурса составил 750 тысяч рублей. Известно, что самой популярной стала номинация «Изобретение года». В ней победил Даниил Панченко с разработкой «Мультиагентная роботизированная система перемещения и комплектования палет в условиях складских комплексов на основе использования мобильных роботов с комбинированной системой управления».

Самой популярной стала номинация «Изобретение года». В ней победила разработка Даниила Панченко. Фото: ДГТУ.Фото: Предоставлено рекламодателем

- Мы разработали автономного логистического робота, предназначенного для перевозки полезных грузов на складах, заводах и других учреждениях, – рассказал Даниил. – Робот сделает процесс перевозки товаров быстрее и надежнее. Для перемещения робот использует средства технического зрения, он строит и сохраняет в памяти карту помещения, находит кратчайший маршрут от точки к точке, адаптируется к обстановке, объезжает спонтанно возникающие препятствия и людей.

Разработка Юрия Коханова «Оптимизация технологии культивирования живых кормов» названа лучшей в номинации «Агротехнология года». Фото: ДГТУ.

Разработка Юрия Коханова «Оптимизация технологии культивирования живых кормов» названа лучшей в номинации «Агротехнология года». Автор проекта предлагает внедрить в рацион личинок живые корма, которые содержат комплекс биологически активных компонентов. Инновация позволит снизить потери среди ранней молоди рыб.

В номинации «Сквозные технологии» победил Александр Солодовников. Фото: ДГТУ.

А в номинации «Сквозные технологии» победил Александр Солодовников с проектом ERP «Одиссея» для нужд туроператоров, который позволит стратегически верно формировать туристические маршруты.

Все они получили сертификаты на 200 тысяч рублей на доработку своих проектов до стадии промышленного прототипа.

Автором лучшей студенческой разработки стала Ангелина Журавлева. Фото: ДГТУ.

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕТИЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАБОТ

Кроме того, автором лучшей студенческой разработки стала Ангелина Журавлева, которая презентовала экспертам проект лабораторной установки по изучению автоматизации производственных процессов. Она получил от вуза 150 тысяч рублей также на доработку проекта.

Школьник из Новочеркасска Дмитрий Набиулин занял первое место в номинации «Юный изобретатель». Фото: ДГТУ.

А вот школьник из Новочеркасска Дмитрий Набиулин, который представил макет системы «Умный дом», занял первое место в номинации «Юный изобретатель». По задумке инженера, такая система позволит улучшить эксплуатационные характеристики жилых помещений. Известно, что призеров в этой номинации наградили ценными призами: планшетами, смартфонами и экшен-камерами.

Заявки на конкурс подали более ста изобретателей. Фото: ДГТУ

К слову, генеральным партнером мероприятия выступил Юго-Западный банк Сбербанка России.

– Мы второй год поддерживаем «Донскую сборку», – рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. – Сбербанк активно поддерживает вузы. С одной стороны, мы участвуем и выступаем партнерами мероприятий. С другой - делимся своим опытом и экспертизой, предоставляем тренеров и преподавателей для лекций. Интересно наблюдать, как развивается современный бизнес. Если в прошлом году на конкурсе было представлено много изобретений, связанных с сельским хозяйством, то сейчас мы отмечаем большое количество разработок в номинации «Сквозные технологии», которые объединяют различные отрасли, технологии и инновации. Думаю, в следующем году акцент «Донской сборки» следует сделать на IT-разработки.

Эксперты – представители бизнеса, власти и финансовых структур – отметили высокий уровень работ. Фото: ДГТУ

В ходе закрытия форума «Донская сборка» эксперты – представители бизнеса, власти и финансовых структур – отметили высокий уровень работ.

– Мы готовы поддерживать стартапы, представленные на «Донской сборке», – озвучила директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимателей» Яна Куринова. - Сегодня Правительство Ростовской области уделяет огромное внимание именно поддержке стартапов, наряду с поддержкой действующих предпринимателей.