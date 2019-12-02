2019-12-02T12:38:20+03:00
Общество

На территории кампуса ЮФУ смертельно ранили студента из Эквадора

Парень скончался по дороге в больницу, а с иностранцами работают психологи
Ольга ГОПАЛО
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До больницы студента не довезли.До больницы студента не довезли.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На выходных кровавая трагедия разыгралась в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. На местном стадионе два студента-иностранца устроили драку. ЧП произошло в субботу, 30 ноября, около шести часов вечера. В итоге один из них достал нож и ранил своего обидчика.

ПОДОЗРЕВАЕМОГО УЖЕ ЗАДЕРЖАЛИ

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Однако травма, которую получил 19-летний студент из Эквадора - удар был нанесен ножом прямо в сердце, оказалась несовместимой с жизнью. Молодой человек скончался от полученной раны прямо в машине скорой помощи.

Известно, что по факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Законодательством предусмотрено наказание от шести до 15 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемого уже задержали. Им оказался студент того же вуза, приехавший из Колумбии. По имеющимся данным, причиной конфликта стали разногласия на бытовой почве. Говорят, что между студентами он зрел давно. Специалистам предстоит выяснить, что стало отправной точкой.

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в региональном Следственном комитете.

Сейчас они выясняют все обстоятельства, в том числе — почему произошел конфликт.

СО СТУДЕНТАМИ РАБОТАЮТ ПСИХОЛОГИ

По поводу случившегося уже высказались и в вузе.

- Оба студента проживали на кампусе и находились в общежитии на законных основаниях, - говорится в официальном сообщении ЮФУ. - Как только об инциденте стало известно, на место происшествия прибыли руководители университета, включая врио ректора, и сотрудники, отвечающие за работу с иностранными студентами. Со своей стороны ЮФУ окажет всю необходимую помощь следствию, дипломатическим представительствам Колумбии и Эквадора, а также, при необходимости, близким наших студентов.

Кроме того, коллектив Южного федерального университета приносит свои соболезнования семье и друзьям погибшего.

- Сейчас специалисты университета проводят работу, направленную на психологическую поддержку студентов, которых так или иначе затронул данный инцидент, - добавили в вузе. - Также организована серия встреч с представителями студенческих землячеств и старостами групп, в которых обучаются иностранцы для выявления возможных очагов напряженности и потенциальных причин для бытовых конфликтов, которые, к сожалению, плохо поддаются прогнозированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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