В честь 10-летия в автоцентре Эскадра действуют «юбилейные» предложения на SKODA

Клиенты дилерского центра могут воспользоваться персональными предложениями на покупку SKODA, привлекательными условиями по кредиту и КАСКО, экономией при сдаче прежнего автомобиля по системе Trade-in, принять участие в специальных сервисных акциях.

В автосалоне представлен широкий выбор SKODA в наличии, а также оригинальных деталей, аксессуаров и доп. оборудования по выгодной стоимости.

Оценить преимущества моделей RAPID, OCTAVIA, SUPERB и KODIAQ и выбрать оптимальный для себя вариант покупатели могут на тест-драйве. В Эскадре специально разработаны несколько маршрутов. Кроме того, пройти тестовую поездку можно всей семьей, в т.ч. с детскими креслами SKODA.

За десять лет тысячи ростовчан стали счастливыми владельцами SKODA, обращаясь в дилерский центр Эскадра.

Команда Эскадра – опытные сертифицированные профессионалы – неоднократно признана компанией SKODA AUTO Россия в числе лучших в области продаж, послепродажного обслуживания и маркетинга. Придерживаясь стратегического принципа «мы работаем, чтобы вы были довольны на 5 баллов», компания принимает на себя обязательства индивидуального подхода к каждому клиенту, с момента первого посещения и в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Фото: предоставлено автоцентром "Эскадра"

Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности акций можно у специалистов отдела продаж и на сайте: www.eskadra-auto.ru

Автоцентр «Эскадра»

г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 237

Телефон: +7 (863) 306 75 75

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