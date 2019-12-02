«Представил себя в гробу»: Повар из Ростова-на-Дону похудел на 87 килограммов после сна-кошмара

Когда колоритный шеф-повар одного из ростовских ресторанов выходил в зал вручить комплимент гостю, посетители расплывались в улыбке, и не только от вкусной еды. Вес в 171 килограмм - а именно столько Сергей Цуник весил еще полтора года назад - был, скорее, плюсом к имиджу шефа. Все изменилось после того, как мужчине приснился жуткий сон. Именно он и стал отправной точкой: ростовчанин в считанные месяцы похудел на 87 килограммов, занялся собой и теперь стал настоящим фитнес-красавчиком.

«ШЕСТЬ ЛИТРОВ ГАЗИРОВКИ И ЦЕЛАЯ КУРИЦА-ГРИЛЬ НА УЖИН»

Сергей работает шеф-поваром.Фото: Личный архив героя публикации

- Научиться готовить мне, скорее, пришлось, - признается Сергей. - Детство прошло во времена Советского Союза, когда мама частенько оставляла нас одних с сестрой. Она много работала, а потому всегда были задания на столе или холодильнике - подогреть еду или что-то отварить. А когда пришло время определяться с профессией, то решил стать поваром и поступил в кулинарное училище. Мне повезло: после удачной практики сразу же взяли в самый известный ресторан Ростова-на-Дону. В нем совмещали как донскую, так и европейскую кухню. Там всегда были все блюда-суперновинки.

Сергей вспоминает, что тогда эта была не только школа профессионализма, но и выживания. Работать приходилось по 12-15 часов семь дней в неделю. Времени катастрофически не хватало даже поесть толком - только пару батонов в качестве перекуса в обед и шесть литров газировки. Зато вечером шеф-повар устраивал себе настоящий пир - правда, целой курицы-гриль или рульки частенько было уже маловато, потому к ним добавлялся еще и салат.

Ростовчанин в считанные месяцы похудел на 87 килограммов.Фото: Личный архив героя публикации

ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ ДИЕТЫ

- На самом деле, полным я был всегда, - признается мужчина. - Еще в пять-шесть лет переболел желтухой, а для лечения назначали гормональные препараты. Думаю, тогда и пошел гормональный сбой в организме. Уже в седьмом-восьмом классе я весил под сотню килограммов. Конечно, в школе дразнили, но в обиду себя не давал. Надо сказать, что при росте 178 сантиметров я выглядел не таким уж и толстым.

По словам Сергея, он перепробовал массу диет.

- Покажите мне ту, на которой я не сидел, - смеется он. - Я про любую расскажу. И йогой занимался, и иглоукалывания делал. Все прошел. Но факт оставался фактом: если и сбрасывал, то был недоволен результатом, а килограммы возвращались обратно с новой силой.

Все изменилось после того, как мужчине приснился жуткий сон.Фото: Личный архив героя публикации

«СМОТРИШЬ В ЗЕРКАЛО - И ТЯЖЕЛО»

Все изменилось после сна-кошмара, который Сергей теперь вспоминает с благодарностью.

- Мне приснилось, будто я умираю, - продолжает собеседник. - И тут встал вопрос: как спускать меня с этажа и класть в гроб? Я просто представил, как будет тяжело моим близким. Больше всего на свете никому не хотел бы доставлять трудностей. Вот тогда я реально испугался и понял: надо что-то менять. Если я так продолжу и дальше, то умру раньше, чем хотелось бы.

При этом Сергей признается, что стал сильно уставать, болели ноги, появились головные боли, а давление было 84 на 140.

- Для меня был критичный вес за 200 килограммов, - говорит мужчина. - А если бы я поправился до таких размеров, то не знаю, что бы с собой сделал. Тогда разные мысли лезли в голову. Смотришь на себя в зеркало - и уже тяжело. В итоге согласился на бариатическую операцию.

Сергей говорит, что после операции многие знакомые его перестали узнавать.Фото: Личный архив героя публикации

ВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯ СУЩЕСТВУЕТ?

- Многие тогда пугали последствиями, - говорит ростовчанин. - И я понимал, что любая операция - это риск, но я не мог найти другого выхода. И скажу так: для меня она стала настоящей волшебной пилюлей. В первый день после операции я похудел на семь килограммов. Ни одна диета не давала такого результата! Я прямо не поверил своим глазам, когда встал на весы.

Мужчина признается, что все вокруг изменилось.

- Я стал даже по-другому чувствовать запахи, - продолжает он. - Первые семь дней даже чувствовал вкус яблок во рту, но есть грубую пищу было нельзя два-три месяца. И на смену привычной еде в то время пришло детское питание. Кефир, который я не любил, сменил на простоквашу. И теперь мне было достаточно съесть две чайные ложки детского пюре - и я наедался. А раньше, когда ел, то как будто бы отключался: я был весь в еде, меня поглощал сам процесс.

Все изменилось после сна-кошмара, который Сергей теперь вспоминает с благодарностью.Фото: Личный архив героя публикации

«МОЖНО И В КОСМОНАВТЫ»

Сергей говорит, что после операции многие знакомые его перестали узнавать. А в его жизни теперь все стало по-другому.

- Обязательными стали завтраки и 2,5 литра воды в день, - рассказывает он. - Со временем стало уходить от пяти до десяти килограммов в неделю. Вот уже полтора года трижды в неделю у меня спортзал и занятия по индивидуальной программе, составленной тренером.

В итоге полтора года интенсивных занятий принесли свои плоды: тело действительно подтянулось безо всяких дополнительных операций.

- Хотя в первое время, признаться честно, живот висел до колен, как фартук, - вспоминает он. - Но все это в прошлом. Сейчас я обожаю фотографироваться. По-прежнему работаю поваром. Мне нравится покушать в меру, но чтобы это была интересная еда. Врачи удивляются: куда делся диабет? Да и холестерин у меня, как у младенца, а давление такое, что и в космонавты можно записываться. По-прежнему люблю работать в зале и общаться с гостями. Но тогда мой вес был большим плюсом, и клиенты просто таяли на глазах от умиления. Сейчас реакция не такая бурная. Но мне нравится жить другой жизнью.

Работа шеф-повара - по 12-15 часов семь дней в неделю.Фото: Личный архив героя публикации

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не опаснее, чем любое другое хирургическое вмешательство»

- Несмотря на то, что бариатрическая хирургия как дисциплина существует уже несколько десятков лет, в последние годы это еще и одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных направлений медицины, - рассказал руководитель Центра хирургии ожирения и диабета Максим Буриков. - Относительно недавно бариатрические операции начал рекомендовать и минздрав - как эффективный метод лечения ожирения и диабета 2 типа. В то же время этот вид операций в Европе и США уже давно стандарт при лечении этих заболеваний, их выполняется несколько сотен тысяч в год. Мы, на базе нашего Центра, выполняем пока около двух тысяч операций в год, однако отмечаем постоянный рост потока пациентов. Что примечательно, к нам едут не только из России и СНГ, но и из Европы и даже США, во многом благодаря привлекательной стоимости при тех же методиках и технологиях. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня - стереотипы и страх. В России есть несколько, скажем так, не очень добросовестных врачей, которые решили заниматься бариатрической хирургией, и благодаря паре неприятных ситуаций, которые произошли исключительно из-за непрофессионализма, среди людей постоянно ходит слух, что бариатрия это очень опасно. Хотя по факту не опаснее, чем любое другое хирургическое вмешательство, и уж точно не опаснее всех тех заболеваний, которые грозят человеку с морбидным ожирением.