Как Батайск стал демографической столицей Дона

День Матери - отличный праздник, с каждым годом набирающий все большую популярность в России. В самом деле, не одним же только 8 марта нужно ограничиваться, чтобы уделить внимание женщинам. Тем самым любящим мамам, которые стоят горой за своих ребятишек, поддерживают их в самых сложных ситуациях, воспитывают из них достойных людей, не жалея себя.

Поэтому запланированный визит в Батайск председателя Законодательного Собрания региона Александра Ищенко помимо строгой официальной повестки имел и более легкомысленный подтекст - «свидания» со спикером донского парламента с чаем наготове ожидал местный родительский актив.

Высокопоставленный гость прибыл не один, компанию ему составили глава Батайска Игорь Любченко и глава горадминистрации Геннадий Павлятенко.

Местный родительский актив подготовился ко встрече с Александром Ищенко. Фото: zsro.ru

Как выяснилось уже в Доме детского творчества, где и была намечена лишенная сковывающего официоза дружеская встреча с мамами-батайчанками, есть, как минимум, целых два повода для горячих поздравлений от спикера ЗС.

Во-первых, родительский актив целиком и полностью состоит из многодетных мам, не понаслышке знающих о том, как растить по трое и более детей.

Вторую такую убедительную причину назвал сам Александр Ищенко.

- Батайск – самый динамично демографически развивающийся город в нашей области. Нигде нет такой высокой динамики рождаемости, как здесь. Хотелось бы, что этот опыт переняли в других донских муниципалитетах, - сказал он, обращаясь к слегка порозовевшим представительницам актива.

По мнению председателя Заксобрания, встречи с родителями помогают сохранять режим постоянного диалога, в котором власти могут лично узнать комплекс проблем, которые волнуют родительское сообщество, и понять, как та или иная мера поддержки действует, приносит ли ожидаемый эффект.

Спикер донского парламента рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей. Фото: zsro.ru

Александр Ищенко рассказал о новых мерах поддержки, вводимых на Дону с нового года.

К примеру, о том, что возобновляется предоставление в собственность микроавтобусов для многодетных семей, воспитывающих восемь детей и больше. Или про то, что многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, полностью освобождаются от транспортного налога.

Еще одной прогрессивной идеей, оформленной в закон, стало введение земельных сертификатов. Как объяснил спикер донского парламента, в ряде городских муниципалитетов - таких как Ростов, Таганрог, Батайск - есть дефицит свободных земельных участков, которые должны быть предоставлены многодетным семьям под строительство жилья. Ответом на эту ситуацию стало нововведение в виде специальных альтернативных документов.

Участниц актива такие новости из уст уважаемого гостя приободрили. Батайчанки согласились, что земельный сертификат — это классная штука.

Одной из тех, кому понравился новый закон, стала активистка Зарема Асмерзаева. У нее шестеро детей. Женщина призналась, что быть мамой в такой семье - дело непростое, как физически, так и морально. Однако она сразу уточнила, что никакие житейские трудности не могут затмить огромного счастья материнства, а растить своих ребятишек было ее заветной мечтой.

Зарема Асмерзаева - счастливая мама шестерых детей. Фото: zsro.ru

- Всегда хотела много детей. Когда я была маленькой, нас только двое в семье жило. Теперь же у меня пять дочерей и один сын, младшенький. Если бы встретила своего мужа пораньше, то, наверное, сейчас бы детей было еще больше (смеется). Моя старшая дочка родилась в 1992 году, а сынок - в 2007 году. Получается, разница в 15 лет. Старшие сестры получили хорошее образование и теперь работают. Одна из них трудится в крупном издательстве в Москве, а вторая - реаниматологом в областной детской больнице в Ростове. Еще одна дочка учится на четвертом курсе в ЮФУ. Трое детей помладше пока ходят в лицей №10. Воспользуюсь ли я правом на получение земельного сертификата? Да, мне очень бы хотелось этого, - рассказала Зарема Асмерзаева.

Женщины обратились к Александру Ищенко с целой кучей вопросов, требующих внимания властей.

Темы поднимались разные. Например, батайчанок волнует отток из города молодых врачей. Для решения этой проблемы администрация города сегодня постоянно занимается вопросом обеспечения жильем молодых специалистов.

Кроме того, высокая демография — это здорово, но Батайску нужны и новые детские сады, а также внешкольные учреждения, капитально отремонтированные школы, больницы и поликлиники.

Батайску нужны капитально отремонтированные школы, больницы и поликлиники, уверен председатель ЗС. Фото: zsro.ru

- В областном бюджете на 2020 год предусмотрены средства на капитальный ремонт детского сада № 19. В планах на 2021 год стоит капремонт детского сада № 10. Уже сегодня идет капитальный ремонт лицея № 10, в 2020 году построят школу на 600 мест на улице Огородная, а также отремонтируют школы № 5 и № 9. В 2022 году планируется капремонт гимназии № 7, строительство нового здания на территории школы № 6 и пристройки для учеников младших классов к школе № 4. Кроме этого, в планах - строительство 4 новых школ, - успокоил представительниц актива председатель Законодательного Собрания региона.

Александр Ищенко также пояснил, что согласно областной программе «Развитие Здравоохранения» из областного бюджета выделяются средства на капитальный ремонт детских поликлиник Батайска. В 2020 году отремонтируют поликлинику № 4 (ЦГБ), а в следующем за ним году - поликлиники № 1 и № 2.

Не осталась в стороне и одна из самых острых проблем для родителей - реабилитация взрослого человека с ограниченными возможностями здоровья.

Активистки пожаловались, что в детско-юношеской спортивной школе «особенные» дети могут бесплатно плавать в бассейне лишь несколько часов в неделю. Но по достижении совершеннолетия инвалиды лишаются этого права.

Представители администрации Батайска пообещали в рамках муниципального задания такую возможность обязательно найти.

Активисткам вручили цветы и благодарственные письма. Фото: zsro.ru

В завершении встречи спикер донского парламента вручил участницам актива цветы и благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской области за значительный вклад в формирование социально-экономической политики региона и воспитание подрастающего поколения. Женщины были не против.