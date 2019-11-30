Обзор матча «Ростов» - «Урал» 30 ноября 2019: счет, голы, статистика игроков матча. В субботу на стадионе «Ростов Арена» прошел заключительный домашний матч этого года для желто-синих, которые вышли на поле в футболках в поддержку травмированного Данила Глебова.

Поболеть за любимую команду пришли больше 11 тысяч человек, это в четыре раза меньше, чем вмещает ростовский стадион. При том, что тренер желто-синих Валерий Карпин за день до матча призывал болельщиков поддержать его подопечных и пообещал, что они будут «отдаваться на все 500 процентов».

- Дорогая команда, знаем, что вы будете биться и отдадите все свои силы для ПОБЕДЫ, - писали болельщики в официальной группе. - Удачи вам, родные! Будем болеть и поддерживать на трибунах. Верим и очень любим!

В итоге счет матча 0:0. Хотя, как рассказали в пресс-службе ФК «Ростов», команде в этот вечер откровенно не везло. У футболистов было несколько выгодных моментов, но ни одного гола они так и не забили. При том, что еще в начале игры команда сама задавала быстрый тем гостям - атаковала и не выпускала с их половины. Но в завершающей стадии атак ростовчанам не хватало точности.

19-й тур РПЛ

«Ростов» - «Урал» (0։0)

Судья: Алексей Сухой

Состав «Ростова»: Бабурин – Чистяков (Логашов, 18), Хаджикадунич, Козлов, Чернов – Норманн, Попов (к), Зайнутдинов – Байрамян (Саплинов, 65), Ионов (Долгов, 82), Шомуродов.

Запасные: Песьяков (в), Д. Попов (в), Вилюш, Ведерников, Прошляков, Сигурдарсон.