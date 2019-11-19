2019-12-02T12:43:27+03:00
Общество

«Донская сборка-2019»: В Ростове-на-Дону стартует инженерный хакатон для школьников

Конкурс пройдет с 27 по 29 ноября на площадке ДГТУ
КУЙБЫШЕВА ОЛЬГА
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27−28 ноября в Ростове-на-Дону пройдет инженерный хакатон для школьников. Он будет проводится на площадке ДГТУ в рамках конкурса «Донская сборка». Отбор конкурсантов будет происходить по номинациям: «Агротехнология года», «Изобретение года», «Студенческая разработка», «Юный изобретатель» и «Сквозные технологии». Победители получат финансирование на доработку своего прототипа и возможность использовать мощности промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. А авторы лучших инженерных решений получат ценные призы от спонсоров мероприятия.

- Мы стремимся создать все условия для вовлечения талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов, – отметил руководитель промышленного коворкинга «Gаrаж» Константин Тимолянов. – Хакатон, который пройдет в рамках «Донской сборки», – отличная площадка, на которой ребята приобретают инженерные навыки, учатся работать в команде и за короткий период времени решать сложные задачи. Такие мероприятия формируют новое поколение активных исследователей.

Сообщается, что для участников хакатона подготовлены кейсы в сфере экологии, нейротехнологий, интеллектуальных робототехнических, аэрокосмических, цифровых транспортных систем, рынка персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, также рынка интеллектуальной энергетики. А на выполнение заданий командам будет отведено всего восемь часов. При этом опытные наставники и эксперты будут оказывать им помощь на протяжении всего конкурса.

ВАЖНО! Прием заявок - как индивидуальных, так и от команд - осуществляется до 25 ноября на сайте

Подробности о проведении конкурса можно узнать у организаторов: Ткаченко Дарья - 8 (918) 512-51-16, accel@firon.org, Пак Андрей, 8 (906) 453-67-33, a.pak@fasie.info.

ИСТОЧНИК KP.RU

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