В Ростове-на-Дону студенты Института опережающих технологий «Школа Икс» презентовали свои первые инженерные разработки

30 ноября прошло торжественное открытие пилотного образовательного проекта Донского государственного технического университета – Института опережающих технологий «Школа Икс». Студенты представили практические результаты двух первых образовательных модулей, освоенных с начала учебного года. Все ребята были отобраны в ходе проектно-аналитических сессий. Из 500 претендентов были зачислены 100 человек. По предложенным вводным претенденты разрабатывали технологические проекты, которые представляли на суд экспертной комиссии. А, помимо знаний, продемонстрированных участниками проектной сессии, члены жюри оценивали их надпрофессиональные навыки, такие как коммуникация и умение работать в команде.

Студенты Института опережающих технологий «Школа Икс» презентовали свои первые инженерные разработки. Фото: пресс-служба ДГТУ

«ПОДГОТОВИТЬ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО ИНЖЕНЕРА»

Известно, что Институт опережающих технологий реализует модель проектного обучения. Для изучения студентам предлагаются набор обязательных дисциплин и широкий выбор элективных модулей. В качестве преподавателей привлекаются наставники-практики, которые работают с командами над решением технологических задач. Одно из ключевых направлений – подготовка специалистов для «умного» сельского хозяйства.

– Наша задача – подготовить современного конкурентоспособного инженера для решения актуальных задач предприятий, научить разрабатывать и развивать собственные технологические наукоемкие проекты, – рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – В Институте опережающих технологий с первого курса студенты теоретически и на практике учатся разбираться в современной технике, системных процессах, решать реальные инженерные задачи. Благодаря работе в командах первокурсники оттачивают коммуникационные и лидерские навыки.

«ПРИТЯГИВАТЬ ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ СО ВСЕЙ РОССИИ»

Кроме того, все студенты «Школы Икс» в обязательном порядке углубленно изучают английский язык, чтобы иметь возможность получать лучшие знания от ведущих практиков со всего мира. В сочетании с фронтирными знаниями это обеспечит их высокую конкурентоспособность на рынке труда. А один из элективных модулей по новым материалам проведет профессор сиднейского университета Майкл Свэйн.

– В ДГТУ должен появиться яркий элемент, который будет выделять вуз на фоне других образовательных учреждений, будет притягивать к себе талантливую молодежь не только из Ростова и области, но и со всей России, – уверен руководитель группы экспертов по проектированию «Школы Икс», генеральный директор компании «Тривиум» Денис Пономарев. - Новая инженерная школа может стать брендом технического университета. Программа «Школы Икс» нацелена на подготовку инженеров будущего, чьи знания будут востребованы в условиях быстро меняющегося мира.

В Институте опережающих технологий студенты учатся решать реальные инженерные задачи. Фото: пресс-служба ДГТУ

«РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»

Так, обучение стартовало в сентябре нынешнего года. В рамках первого модуля «Машина Голдберга» студенты изучали технические дисциплины – математику, физику и инженерную графику. Студентам было предложено произвести инженерные расчеты, разработать 3D-модель и из доступных материалов собрать работоспособную машину Голдберга. Результаты модуля были презентованы на открытии «Школы Икс».

– Нам нужны молодые специалисты, которые могут предложить новые идеи для решения задач предприятий, которые готовы работать на результат, – отметил директор ГК «Тавр» Александр Ремета. - Со своей стороны мы можем предоставить все возможности для самореализации студентов – это и прохождение практики на предприятии, и формирование пула ресурсов для реализации идей.

А вот второй учебный модуль Rapid Farm - его итоги подведут в начале января - направлен на проектирование автономной теплицы. Пока же первокурсники изучают почвы и растворы для создания питательной среды для растений, их физиологию, подбирают необходимый микроклимат. А студентов в течение всего модуля сопровождают эксперты-практики партнерских предприятий. В числе них – основатель UrbaniEco и соучредитель компании «Местные корни» Татьяна Дубовская, архитектор-урбанист Даниил Хлебников, совладелец торговой марки «Сеем Семена» Антон Бельтюков и другие. Итогом станут готовые теплицы и выращенные в них растения.