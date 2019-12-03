Эндоскопические операции: будущее современной хирургии

В арсенале современных гинекологов-хирургов появилось множество новых способов, которые позволяют выполнять оперативные вмешательства на самом высоком уровне, с большой эффективностью, меньшей травматичностью, и там, где раньше это было невозможно. О возможностях эндоскопических операций и их преимуществах мы поговорили с малоинвазивным хирургом, эндоскопистом, акушером-гинекологом медицинского центра «Ревиталь» Алексеем Александровичем Пешковым.

- Алексей Александрович, расскажите, в чем особенности эндоскопических операций и как часто они применяются?

- Хирургическое вмешательство при эндоскопических операциях проводится с помощью сложного аппаратного комплекса через небольшие проколы на коже, диаметром всего 5 мм. Современная аппаратура позволяет лечить болезни органов малого таза прицельно, не вызывая попутного разрушения здоровых тканей, как при традиционных доступах. После таких операций не бывает тяжелого и долгого периода реабилитации, а на коже не остается практически никаких следов. Малоинвазивные операции легко переносятся пациентами. Человек практически сразу возвращается к своей нормальной жизни. Сейчас эндоскопическим путем оперируется практически все - от удаления кист и рассечения спаек до полного удаления матки и ликвидации выпадений. В моей практике лапаротомия (операция с рассечением брюшной стенки) встречается не чаще 1 раза в год. Остальное - это эндоскопические операции.

- Насколько эндоскопические операции помогают при планировании беременности?

- Существует множество ситуаций, когда женщинам, планирующим беременность, необходима помощь хирурга. Например, патология полости матки, места, где будет развиваться беременность. В первую очередь, на это нацелена гистероскопия. Раньше единственным способом воздействовать на полость матки было традиционное выскабливание, проводившееся «в слепую», которое обладает очень посредственной эффективностью. Такой современный прибор, как гистероскоп, позволяет под большим увеличением увидеть всю полость матки, имеющуюся там патологию и сразу прицельно ее вылечить (удалить полипы или миоматозные узлы, рассечь сращения или перегородки). Это настолько щадящая операция, что после нее женщина может забеременеть в ближайших циклах.

Если у пациентки были выкидыши на больших сроках, связанные с несостоятельностью шейки матки, и есть угроза повторного прерывания будущей беременности, во время планирования мы предлагаем провести эндоскопический серкляж - операцию по внедрению специальной круговой ленты, укрепляющей шейку матки. После таких операций женщины практически 100% вынашивают беременность без потерь.

Эндоскопические операции важны и для тех женщин, у которых после кесарева сечения имеются дефекты срастания шва на матке. Если пациентка планирует беременность, такой шов может разойтись еще до родов. В таких случаях пациентке показана операция метропластика: зона дефектного рубца иссекается и восстанавливается заново. Эндоскопические операции позволяют сделать это аккуратно и быстро.

Еще одно направление лапароскопических операций - лечение синдрома поликистозных яичников, при котором их поверхность становится настолько плотной, что это препятствует овуляции (выходу яйцеклетки). Раньше для этого удаляли часть яичника, что необратимо сокращало запас фолликулов. Теперь же мы делаем дриллинг - простую, но эффективную операцию, при которой яичник деликатно прокалывается в нескольких местах. Через эти микроперфорации овуляция проходит без проблем.

И, конечно, мы делаем операции при бесплодии, связанном с трубно-перитонеальным фактором, - очищение малого таза от спаек, определение и восстановление проходимости маточных труб.

Если пациентка страдает миомой матки и миоматозные узлы своим расположением и размерами препятствуют наступлению и вынашиванию беременности, то с помощью такой эндоскопической операции, как консервативная миомэктомия, возможно через проколы удалить узлы с сохранением матки. И после этого женщины могут спокойно планировать беременность.

- Можно ли эндоскопическим путем делать сложные операции? Например, удалять матку?

- Не только можно, но и нужно. Как раз эндоскопическое удаление значительно проще технически, и женщины выздоравливают значительно быстрее. Даже при матках очень большого размера (до 22 недель условной беременности) маленькие проколы заживают лучше и быстрее, что особенно актуально, если у пациентки есть лишний вес.

Также эндоскопические операции проводятся при выпадении тазовых органов - матки и влагалищных стенок. Внутри таза устанавливаются специальные синтетические импланты в виде сети, к которым крепятся «выпавшие» органы, которые в итоге занимают нужное место. Таким образом, восстанавливается утраченный связочный аппарат, значимо снижается риск рецидива болезни (а значит, и повторной операции), что является хорошей альтернативой классической школе.

- Есть ли операции, которые можно сделать только эндоскопически?

- Да, это лечение эндометриоза. Бывает, что в случае затяжного течения очаги эндометриоза образуют сплошные рубцовые сращения, которые нарушают функции тазовых органов, вызывают бесплодие, приводят к стойким болям. Лапароскопия позволяет удалить только поврежденные участки под шестикратным эндоскопическим увеличением, оставив здоровые ткани на месте.

- Эндоскопические малоинвазивные операции направлены на большую эффективность, меньшую травматичность и быстрое заживление, - рассказал в завершение разговора Алексей Пешков, - в этом плане важны не только сами операции, но и предоперационная подготовка и послеоперационное ведение пациента. В нашем центре мы практикуем европейскую систему «Быстрый путь в хирургии». Ее задача - минимизировать пребывание пациента в хирургическом процессе, как можно быстрее вернуть его в обычный ритм жизни. Это достигается за счет таких простых приемов, как тотальная информированность пациента о предстоящем лечении, тщательное и всестороннее обследование до операции со сложным стратегическим планированием всех этапов хирургии, современных малоинвазивных возможностей оперирования, мощного упреждающего обезболивания, активной реабилитации (быстрое возвращение к обычному двигательному и пищевому режимам), быстрого возвращения домой в семью.

Медицинский центр «Ревиталь» проводит весь спектр малоинвазивных операций в лечении самых разных гинекологических заболеваний. Записаться на прием можно по телефону +7 (863) 231-21-21.

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