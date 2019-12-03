На Дону 16 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение

В среду, 4 декабря, у одиннадцатиклассников всей страны очень важный день. Выпускники пишут итоговое сочинение, которое необходимо для допуска к единому госэкзамену. В Ростовской области его напишут более 16 тысяч выпускников. Такие цифры назвали в министерстве образования региона.

Темы уже известны. Русистами выбраны следующие направления: «Добро и зло», «Он и она», «Гордость и смирение», «Война и мир», «150-летие великой книги» и «Надежда и отчаяние».

Итоговое сочинение начинается в 10.00. На его написание школьникам отведут 3 часа 55 минут. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (их в этом году 205 человек, - прим. авт.) продолжительность увеличивается на полтора часа. Им, к слову, разрешено писать изложение. Рекомендуемый объем итогового сочинения - от 350 слов, изложения - 200 слов.

В донском минобре добавили, что участникам запрещено иметь при себе любые средства связи, а также фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Выпускники не имеют права пользоваться текстами литературных источников, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации.

К слову, успешное написание итогового сочинения является для ребят допуском к государственной итоговой аттестации. А вот те, кто не пришел на испытание по уважительной причине или получил «незачет», смогут написать работу в дополнительные сроки - 5 февраля и 6 мая, но уже будущего года.

АЛЛО!

Телефоны горячей линии

Министерство образования Ростовской области: 8(863) 269-57-42;

Ростобрнадзор: 8(863) 282-22-03.