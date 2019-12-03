В Испании мужчина жестоко расправился с любовницей из Ростовской области

История любви уроженки Ростовской области и испанца завершилась трагически. Труп 41-летней Юлии Сафоновой из Волгодонска нашли в ее квартире в населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат. В Генконсульстве России в Барселоне подтвердили факт произошедшего.

- Она была найдена, по информации полиции, сегодня ночью в своей квартире со следами насилия. Ведется расследование, - отметили в дипмиссии.

Погибшая долгое время проживала на территории Каталонии, где встречалась с 44-летним мужчиной, который является гражданином Испании. Дончанка пыталась освоиться и построить карьеру за границей. Но в последнее время отношения с возлюбленным ухудшились и часто происходили ссоры.

Как сообщили в полиции Каталонии, по подозрению в убийстве арестован возлюбленный уроженки Ростовской области. Мужчину задержали полицейские. Он рассказал, что с погибшей у него были длительные романтические отношения.

У погибшей Юлии Сафановой в Испании осталось трое несовершеннолетних детей, с которыми она проживала за границей.

Администрация испанского города, где проживала погибшая, объявила трехдневный траур в связи с ее смертью.

В настоящее время расследование всех обстоятельств гибели 41-летней уроженки Ростовской области Юлии Сафоновой продолжается. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то за убийство ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.