Материнский капитал 2019-2020 в Ростове-на-Дону: размер и на что потратить размер. Материнский капитал - одна из популярных мер господдержки семей с детьми. Его ввели почти 12 лет назад. И, начиная с 2007 года, семьи, в которых родился или усыновлен второй или последующий ребенок, начали получать сертификат на материнский капитал.Конечно, с того времени программа была усовершенствована, в том числе расширены возможности использования средств маткапитала. Об основных изменениях и новшествах, которые произойдут в будущем году, мы поговорили с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области Светланой Жинкиной.

ОФОРМЛЯЕМ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

- Светлана Геннадьевна, какие изменения в части материнского семейного капитала уже произошли в течение года?

- Очень важно, что сокращен срок выдачи государственного сертификата. Если ранее он выдавался в течение месяца, то теперь при условии, что в распоряжении органов Пенсионного фонда России есть все необходимые сведения, срок выдачи сертификата не превышает 15 дней. Еще одно новшество связано с реализацией так называемого экстерриториального принципа оказания государственных услуг. Теперь как за самим сертификатом, так и за распоряжением средствами материнского капитала семьи по своему выбору могут обратиться в любую клиентскую службу Фонда в пределах России.

- Можно ли оформить в интернете сертификат на материнский капитал?

- Да, это возможно. При подаче заявления через «Личный кабинет» гражданина на нашем сайте или портале госуслуг всю необходимую информацию Пенсионный Фонд России запрашивает самостоятельно. При этом, в 5-дневный срок после подачи заявления нужно принести в клиентскую службу документы личного хранения (паспорт, свидетельства о рождении детей). По выбору заявителя в «Личный кабинет» может быть направлен сертификат в виде электронного документа, подписанного усиленной цифровой подписью. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вкратце, о себе. Чем занимается добровольно-пожарное общество, какие основные задачи решает - Сумма материнского капитала не изменялась несколько лет. Изменится ли она в 2020 году?

- Изначально, если вспомнить 2007 год, размер материнского капитала составлял 250 тысяч рублей. А начиная с 2015-го, он увеличился уже до 453 026 рублей. И вот с 2020 года индексацию планируется восстановить. Так, согласно проекту Закона о федеральном бюджете размер семейного капитала будет составлять 466 617 рублей. Соответственно, будет проиндексирован размер остатка средств и у тех, кто уже распорядился частью средств капитала.

ВЫПЛАТЫ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДО ТРЕХЛЕТИЯ РЕБЕНКА

- А какие еще новшества ждут обладателей маткапитала?

- Кроме увеличения размера капитала, изменения коснутся и ежемесячной выплаты из его средств. Речь идет о выплате, которая появилась с января 2018-го для семей, в которых родился или усыновлен второй ребенок. Так вот, с будущего года существенно изменяются условия ее получения. Во-первых, получать ежемесячную выплату можно будет не до 1,5 лет, как это было установлено первоначально, а до исполнения второму ребенку трех лет. Во-вторых, меняется планка для максимального прожиточного минимума семьи как одного из условий для получения данной выплаты. В 2020 году для подтверждения права на данную выплату доход на одного члена семьи, включая детей, за последние 12 месяцев не должен превышать двух прожиточных минимумов - 22 742 рублей. Кроме того, в 2019 году размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в Ростовской области составляет 10 413 рублей. А в 2020 году он подрастет до 11 099 рублей. Работает электронный сервис оформления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением второго ребенка.

- Насколько нам известно, изменения коснулись и списка организаций, куда можно направлять средства материнского капитала в связи с улучшением жилищных условий?

- Действительно, в текущем году из перечня организаций, чьи займы можно погашать с помощью материнского капитала, исключены организации, неподконтрольные Центральному банку России. В частности, это различные ООО, ОАО и др. А еще ранее были исключены микрофинансовые организации.

На сегодняшний день перечень организаций, куда можно обратиться владельцу сертификата, включает три позиции. Во-первых, это банки. Во-вторых, кредитные потребительские кооперативы, включая сельскохозяйственные, работающие на рынке не менее трех лет. И, наконец, Акционерное общество «ДОМ.РФ» (ранее - АО «АИЖК»).

Кроме того, для исключения покупки непригодного для проживания жилья каждое помещение, которое планируется приобрести за счет средств материнского капитала, в обязательном порядке проверяется на наличие информации о признании его непригодным для проживания или аварийным. Таким образом, мы постарались оградить владельцев сертификатов от нецелевого использования, в том числе обналичивания материнского капитала.

- Как семьям - обладателям государственного сертификата - можно узнать об остатке средств материнского капитала?

- Это очень просто. Самый удобный способ получить нужную информацию - посетить «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда России. В разделе «Материнский (семейный) капитал - МСК» можно получить информацию, а также заказать справку или выписку о размере материнского капитала. Там же можно подать заявление о выдаче государственного сертификата и о распоряжении его средствами.

ЦИФРА В ТЕМУ

248 тысяч семей на Дону уже получили сертификат на маткапитал. Известно, что 90% заявлений направлено на улучшение жилищных условий. А в этом году семьи написали в три раза больше заявлений на ежемесячную выплату из средств маткапитала, чем в 2018 году.

АЛЛО!

Задать интересующие вопросы, касающиеся материнского капитала, можно, позвонив на телефон горячей линии отделения ПФР по Ростовской области: 8(863) 306-10-20.