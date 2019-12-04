2019-12-04T11:54:21+03:00
Общество

«Будешь плохо учиться, отправлю в переход играть!»: Ростовчан восхитила игра беременной скрипачки в электричке

Девушка на последних месяцах беременности напомнила пассажирам о «Душе»
Ольга ГОПАЛО
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Большинство пользователей в восторге: «Беременяшка умничка». Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".Большинство пользователей в восторге: «Беременяшка умничка». Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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Трогательная мелодия Дмитрия Шостоковича в очередной раз взволновала слушателей. На этот раз она запала в память пассажирам электрички «Ростов-Лихая». Причем настолько, что один из них снял девушку на видео и опубликовал в социальных сетях со словами: «Какие таланты ездят в ростовских электричках».

На видео очаровательная музыкант с упоением играет произведение Шостаковича «Прелюдия №5» («Душа») на скрипке. Причем молодая женщина явно находится на последних месяцах беременности.

В итоге в Сети сразу возникло несколько предположений на тему: почему она вышла в народ?

- Скорее всего, тренировалась. В музыкальном училище, советуют: чтобы побороть стеснительность и научится играть долгий отрезок времени, играйте на публику, - написал один из Интернет-пользователей.

- Видел людей, которые делают подобные вещи просто потому что могут, и ничего им за это не надо, - рассказал другой.

Но были и более меркантильные предположения:

- Зачем детей создавать, когда нет никаких условий для их нормального воспитания? Заведи ты кошку, если скучно. Зачем людей на рабское нищее, бесправное, существование обрекать? - написала одна из ростовчанок, намекая на интересное положение скрипачки.

- Меня мама в детстве пугала - вот будешь плохо учиться, отправлю в переход играть, - высказалась еще одна.

- А спустя ...дцать лет выяснилось, что люди, играющие в переходе, зарабатывают в разы больше меня, - продолжил за нее фразу другой.

- Ну, смотря где и как играющие. Но вообще явно больше препода в музыкалке, - вступил в обсуждение другой диванный эксперт.

Но все же большинство пользователей восхитило увиденное и они принялись расхваливать музыканта: «Беременяшка умничка», «БРАВО», «Профессионал. Ничего не скажешь. Круто», «Я был бы непременно счастлив, если бы сыграли эту композицию и в моем вагоне. Дух захватывает» «Великолепно», «Молодец! Искусство вечно».

Пост уже набрал сотни лайков и больше 15 тысяч просмотров.

Скрипачка в электричке Ростов - Лихая 3.12.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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