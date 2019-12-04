«Сначала люди закладывают дымовые каналы плиткой, а потом случаются трагедии»

Заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов рассказал об основных причинах отравлений газом 00:00 00:00

Гостем эфира радио «Комсомольская правда» - Ростов» стал заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Илья Сафронов, который рассказал об основных причинах отравлений газом, после которых нередки даже летальные исходы для жителей квартиры или частного дома. Специалист дал рекомендации, как можно избежать таких печальных историй.

- Начался отопительный сезон. О каких мерах безопасности нужно помнить гражданам в этом период?

- До начала отопительного сезона абонентам, эксплуатирующим газоиспользующее оборудование, необходимо проверить главное - состояние дымовых и вентиляционных каналов. Для этого им нужно обратиться в специализированную организацию, не надо заниматься самодеятельностью.

Проведение ежегодного технического обслуживания газового оборудования и постоянное соблюдении правил его безопасного использования в быту является гарантией безопасности для наших абонентов. Кроме того, также необходимо проводить техническое диагностирование внутридомового или квартирного газового оборудования с его заменой после истечения срока эксплуатации.

- Какая организация уполномочена проверять эти каналы?

- Этим должны заниматься лица, ответственные за содержание общего имущества в многоквартирном доме, то есть управляющая компания или ТСЖ. Как вариант, они могут прибегнуть к услугам профильных организаций, осуществляющих работы по проверке и обеспечению функционирования дымовых и вентиляционных каналов. Если же говорить о частных домовладениях, то такими вопросами должен заниматься сам собственник.

Отмечу, что вентиляционные каналы следует проверять не реже трех раз в год. Не позднее, чем за семь дней до начала отопительного сезона, далее - в середине сезона, и затем - не больше, чем через неделю после его завершения.

- Как отличить работников вашей компании, которые приходят для проверки газового оборудования, от мошенников, желающих попасть в дом?

- Это несложно. Во-первых, наши слесари одеты в спецодежду и при себе имеют удостоверение сотрудника ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Во-вторых, абоненты могут узнать имя и фамилию пришедшего специалиста, позвонив на телефон горячей линии, указанный на сайте нашей компании.

- Что чаще всего становится причиной несчастных случаев, связанных с бытовым использованием газа в Ростовской области?

- В 2018 году на Дону произошло 16 несчастных случаев, связанных с неосторожным использованием газа. Количество пострадавших от отравления угарным газом составило 29 человек, из них - 24 с летальным исходом. По состоянию на сегодняшний день за 2019 год в области произошло четыре несчастных случая. Количество отравившихся угарным газом - пять человек, они все погибли. Основной причиной этих трагедий стали эксплуатация газовых приборов при неисправных вентиляционных и дымовых каналах и отсутствие достаточного притока воздуха, необходимого для горения.

Очень часто жильцы закладывают дымовые каналы плиткой или заклеивают их обоями. Одновременно используют оборудование с принудительной механической вытяжной вентиляцией и газоиспользующее оборудование, в результате чего происходит опрокидывание тяги. Когда продукты горения, не имеющие тяги, возвращаются обратно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, происходит массовое отравление людей. Вытяжка должна использоваться в обособленном вентиляционном канале - и никак иначе! Отмечу еще использование несертифицируемых газоходов, что также является причиной подобных инцидентов. Например, гофрированных алюминиевых труб вместо газоходов из кровельной либо нержавеющей стали.

Также не стоит забывать о вмешательстве в автоматику безопасности по контролю тяги и эксплуатации газоиспользующего оборудования с неисправной автоматикой безопасности. Препятствует притоку воздуха, необходимого для горения, и замена собственниками двери без необходимого подреза в помещении, где установлено оборудование. Тоже распространенный случай.

- Какие еще есть угрозы?

- Отдельно хочу обратить внимание на то, что в Ростовской области используется 65 тысяч устройств газогорелочных отопительных печей, являющихся крайне небезопасными. УГОПы не предназначены для постоянной эксплуатации и имеют крайне низкий коэффициент полезного действия. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» предлагает своим абонентам замену таких печей на отопительные аппараты полной заводской готовности по договору с рассрочкой на строительно-монтажные работы сроком до трех месяцев.

- Какие санкции предусмотрены для тех, кто уклоняется от заключения договора на техническое обслуживание?

- Отсутствие такого договора является основанием для приостановления поставщиком подачи газа. Стоимость работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового оборудования зависит от того, что есть у абонента. Так, обслуживание четырехкомфорочной газовой плиты составляет 441 рубль в год, газовой колонки - 590 рублей, емкостного водонагревателя АГВ - 791 рубль, а обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт стоит 2 565 рублей. Подробнее о расценках можно узнать на нашем официальном сайте.