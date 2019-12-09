Борис Крукиер: Главное в обучении – самомотивация

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ и свыше 120 образовательных организаций, на котором доступно более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это прежде всего расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

Фото: архив Б. Крукиера

- Онлайн-технологии все активнее внедряются в сферу образования. Какие перспективы цифровые технологии открывают перед теми, кто учит, и теми, кто учится?

- Да, онлайн-образование становится чуть ли не приоритетным. Все больше и больше мы слышим слово «онлайн», что означает прямо сейчас и в любом месте, лишь бы был доступ во Всемирную сеть. Нынешнее поколение детей уже не представляет жизнь без смартфонов или планшетов. Это накладывает определенные обязательства на преподавателей - им надо учить безопасности в цифровой среде, поиску проверенной информации и самим развивать «цифровые компетенции». Онлайн-технологии дают свободу и берегут время. Преподаватель, например, может прочитать лекцию, находясь в любом месте с доступом в Интернет. Для учащихся - это возможность получать знания от лучших университетов, независимо от времени и местонахождения. Онлайн-образование делает комфортным процесс получения знаний и для людей с ограниченными возможностями. Суть проекта проста - образование, доступное везде и каждому. Успешная реализация приоритетного проекта позволит коренным образом изменить подход к обучению граждан страны, подготовить Россию к переходу на новый технологический уклад - к цифровой экономике.

- В рамках проекта в российских регионах созданы центры компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО). Какие задачи поставлены перед ними и можно ли уже говорить о каких-то результатах их работы? С какими образовательными организациями нашего региона сотрудничает центр компетенций?

- Основные задачи следующие: повышение квалификации сотрудников организаций высшего образования и среднего профессионального образования, разработка и производство качественных онлайн-курсов, выявление и популяризация лучших практик. У нашего центра более ста партнеров из числа вузов и колледжей.

- Кто и как может повысить квалификацию в центре компетенций и как выстроен процесс? Сколько стоит обучение?

- Повышение квалификации может пройти любой сотрудник образовательной организации, заключившей соглашение о сотрудничестве с центром, - обучение бесплатное. Профессиональная подготовка в центре компетенций ведется в очно-заочной форме сертифицированными специалистами с многолетним опытом разработки, производства и внедрения онлайн-курсов. Лекции читают преподаватели ведущих вузов страны, а также привлеченные эксперты - представители ведущих платформ онлайн-образования, лучшие практики, методисты и технические специалисты.

Фото: архив Б. Крукиера

- Какие тенденции можно было бы отметить в современном онлайн-образовании?

- Движение в сторону адаптивных онлайн-курсов, когда в зависимости от полученных компетенций в процессе обучения искусственный интеллект предлагает слушателю индивидуальную траекторию обучения. В ближайшем будущем, я уверен, такое обучение будет востребовано на всех уровнях образования. Еще один тренд - микрообучение вместо глобальных курсов, требующих многомесячного глубокого погружения, или так называемое точечное обучение. И, конечно, главный тренд - аналитика данных, собираемых в процессе обучения, для того чтобы сделать обучение более гибким и отвечающим запросам аудитории.

- Какие онлайн-курсы популярны сейчас у россиян?

- В основном онлайн-курсы по работе с «большими данными», искусственным интеллектом, технологиями виртуальной и дополненной реальности, кибербезопасности. Набирают популярность курсы по подготовке специалистов по работе с данными (Chief Data Officer - CDO).

- Есть ли лайфхаки, упрощающие процесс освоения онлайн-курса и делающие его максимально эффективным?

- На мой взгляд, главный лайфхак - это самомотивация. Только в этом случае эффект от обучения может быть максимальным. Еще один лайфхак: узнал сам - расскажи другому! Этот способ одновременно работает и на мотивацию, и на лучшее усвоение материала.

Сайт Южного РЦКОО

Фото: архив Б. Крукиера

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.