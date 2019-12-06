«Это моя любимая мама!»: «Комсомолка» наградила победителей детского конкурса рисунков

Сотни детских рисунков жители Ростова-на-Дону и области прислали на конкурс «Моя любимая мама». В течение месяца в редакцию присылали работы, которые ребята создавали ко Дню матери. Медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с партнерами подвел итоги конкурса и выбрал лучшие рисунки.

Фото: Евгений Березкин

Торжественная церемония награждения участников прошла в Ростовском государственном цирке. Мальчишки и девчонки пришли вместе со своими родителями, а также педагогами.

Приподнятое настроение участников чувствовалось уже в холле. Юные художники участвовали в викторинах, получали воздушные шары, фотографировались и с большим интересом разглядывали работы соперников. Лучшие работы представили на специальном стенде.

Фото: Евгений Березкин

- Я посмотрела все рисунки участников. У меня осталось очень приятное впечатление. Все работы прекрасны, видно, что дети ответственно подошли к делу, - отметила начальник отдела по связям с общественностью «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова.

Компания выбрала 10 рисунков по версии «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и вручила участникам полезные подарки.

Фото: Евгений Березкин

Во время награждения для участников провели викторины, где дети вместе с родителями отвечали на вопросы и за правильные ответы получали призы. За правильные ответы о каше крупнейший Южнороссийский сельхозпроизводитель агроходинг «Степь» подарил призы, а также отметил авторов лучших, по мнению представителей компании, работ.

Фото: Евгений Березкин

- Наш рисунок на конкурс отправил воспитатель. Я была приятно удивлена, когда нас пригласили на награждение и вручили такой хороший приз, - рассказала мама участника Надежда Кичкина.

Фото: Евгений Березкин

Гостям пришелся по душе конкурс от сети книжных гипермаркетов ЭКСМО/ АСТ "Cash&Carry", где родителям предлагали узнать лучше своих детей. Оказалось, что малыши любят манную кашу, чистить зубы и даже мыть посуду. Помимо конкурса на мероприятии компания выбрала 12 лучших работ и вручила памятные подарки участникам.

Фото: Евгений Березкин

Голосование проходило и на сайте www.rostov.kp.ru .Участницы конкурса Каролина Лазуткина, Милана Старкова и Анна Коновалова набрали наибольшее количество голосов от читателей портала и получили подарки от Департамента экономики Администрации города Ростова-на-Дону.

Фото: Евгений Березкин

- Хорошо, что проводят такие конкурсы, замечают старания мальчишек и девчонок. Детям это очень нравится. Это отличный повод оторваться от серых будней и провести время с семьей с пользой, - поделилась мнением бабушка участника Елена Денежная.

Фото: Евгений Березкин

Торжественное награждение не обошлось без творческих номеров. Ростовский государственный цирк в честь Дня матери показал танцевальные и творческие номера. Народная цирковая студия "Поиск" под руководством Сейко Татьяны и Алябьевой Нины представила два номера с участием гимнастов и юного акробата. А танцевальный номер «История игрушек» от студии эстрадного танца "Сити-ритм" под руководством Квитко Ольги вернул гостей в мир детства.

Авторов десяти самых душевных детских рисунков отметили партнеры конкурса «Родники Лаго-Наки».

Фото: Евгений Березкин

- Мне очень приятно, что отметили рисунок моей трехлетней дочери. Это вдохновляет детей на дальнейшее творчество. Особенно понравилось, что показали шоу, провели викторины. И нам можно было поучаствовать с детьми. По-моему, это здорово, - сказала мама участницы Юлия Сидорова.

Фото: Евгений Березкин

МИР ОБОЕВ также выбрал пять лучших работ участников, которым вручил памятные подарки.

Фото: Евгений Березкин

Больше фотографий с церемонии награждения конкурса детских рисунков «Моя любимая мама» вы можете увидеть в фотогалерее.

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