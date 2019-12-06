2019-12-06T18:58:34+03:00
Общество

Обмеление Дона не повлияет на подачу воды ростовчанам

Качество воды - под строгим контролем.
РЫЖКОВА Мария
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Ковшевой водозабор АО "Ростовводоканал". Фото: Мария РыжковаКовшевой водозабор АО "Ростовводоканал". Фото: Мария Рыжкова
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Сильный ветер и резкое изменение температуры воздуха привело к временному обмелению Дона. Специалисты ростовского Водоканала зафиксировали понижение уровня воды в реке Дон на 1,1 метра ниже нулевой отметки. Несмотря на то, что эта цифра не является критической, горожане обеспокоились качеством водопроводной воды.

В период обмеления водозаборные и очистные сооружения работали в прежнем режиме, но контроль над уровнем был усилен. Сейчас уровень воды в реке восстановлен.

Игорь Тронь рассказал о технологии очистки воды. Фото: Мария Рыжкова

Игорь Тронь рассказал о технологии очистки воды. Фото: Мария Рыжкова

- В случае продолжения понижения уровня воды в реке до неблагоприятных отметок ростовский Водоканал будет осуществлять перераспределение нагрузки между ковшевым и русловым водозаборами, которые сейчас работают в своем обычном режиме. Устройство руслового водозабора позволяет забирать воду с нижних горизонтов, - сообщил директор технологического департамента АО «Ростовводоканал» Игорь Тронь. - Таким образом сложившийся сегодня низкий уровень воды в Дону никак не отразится на стабильности водоснабжения жителей.

По его словам, ковшевой водозабор подготавливает речную воду к дальнейшей более глубокой очистке. По периметру водозабора под водой находятся водоприемные кассеты, которые не только защищают от сора, но и не позволяют речным обитателям попасть в воду. Остановка насосных станций на ковшевом водозаборе может произойти только в том случае, если вода упадет до отметки минус два метра двадцать сантиметров. Тогда всю нагрузку возьмет на себя русловая скважина.

Изменение уровня воды в Дону никак не отразится на стабильности водоснабжения горожан и на качестве.

Система очищения воды

Путь от реки до того момента, когда вода попадает в квартиры горожан, состоит из множества этапов. Сейчас в Ростове-на-Дону работают две площадки очистных сооружений: одна из них рассчитана на 180 тысяч кубометров воды, а вторая способна очистить 360 тысяч кубометров.

Для обеззараживания воды специалисты Водоканала используют гипохлорит натрия, который пришел на смену опасному в производстве жидкому хлору. Современный реагент производят на месте из обычной поваренной соли путем электролиза.

- Если в воде есть бактерии и вирусы, устойчивые к хлору, они погибнут на финальном этапе водоподготовки - станции ультрафиолетового обеззараживания. Эта технология доказала свою высочайшую эффективность, - рассказывает директор технологического департамента АО «Ростовводоканал» Игорь Тронь. - Качество воды постоянно контролируется. Сотрудники лаборатории «Ростовводоканала» ежедневно проводят сотни исследований. Специалисты регионального Роспотребнадзора также отбирают пробы, оценивают состав, проверяют воду на вирусологию и дают заключение. Контроль осуществляется не только на очистных сооружениях, но и в городской разводящей сети. Качество питьевой воды, поставляемой Водоканалом потребителям, соответствует действующим санитарным правилам и нормативам (СанПиН).

Специалисты «Ростовводоканала» ведут борьбу с продуктами жизнедеятельности особого вида сине-зеленых водорослей. Микроорганизмы выделают одорирующие вещества, в частности, геосмин, который придает воде специфический запах.

- Уже к лету 2020 года будет запущена система по удалению природных и антропогенных запахов воды с помощью угольного сорбента. Геосмин будет задерживаться в порах порошкообразного угля. Угольную пульпу планируется дозировать на водозаборных сооружениях. Это улучшит качество воды и избавит ее от запаха, который появляется в период цветения водорослей, - сообщил директор технологического департамента АО «Ростовводоканал» Игорь Тронь.

Стоит отметить, что «Ростовводоканал» постоянно совершенствует технологии. Так, в минувшем году был запущен комплекс сооружений повторного использования вод промывки фильтров, введенный в эксплуатацию. Он позволяет существенно сокращать водозабор и не сбрасывать промывные воды в Кизитериновскую балку.

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