Ростовская область вошла в пятерку самых популярных регионов России у иностранцев

«Вольный Дон» притягивает туристов со всего мира. Богатая история, запоминающиеся достопримечательности, развитая сфера обслуживания и неповторимый национальный колорит — все это способствует увеличению туристического потока в Ростовскую область. Так считают эксперты туриндустрии, приехавшие на второй туристский форум «Открой Вольный Дон!».

В Ростов-на-Дону прибыли ведущие специалисты туристической индустрии страны, а также люди с многолетним опытом работы в этой отрасли и новички, которым предстоит принимать гостей.

Директор автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области» Татьяна Викторовна Горяйнова (в центре)

- Количество авиапассажиров превысило три миллиона человек благодаря работе аэропорта Платов. Туристический поток в Ростовскую область стабильно растет, - заявил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. - Сейчас идет активное продвижение бренда региона, что способствует повышению узнаваемости Ростовской области, как одной из туристских дестинаций Российской федерации.

На мероприятии отметили, что Ростовская область добилась значительных успехов в туристической сфере за минувший год. Так, регион оказался на 16 месте в национальном туристическом рейтинге, попал в «Золотую лигу» событийного и выездного туризма, попал в ТОП-3 осенних винных фестивалей и мест гастрономического туризма, оказался в десятке любимых мест отдыха россиян во время майских праздников, вошел в пятерку самых популярных направлений в России у иностранных туристов, по верcии maps.me. (Туристический сервис – прим. ред.)

Донскую столицу посетили ведущие специалисты туристической индустрии страны

Форум тематически был разделен на две части. Первая сессия была посвящена мерам реализации Стратегии развития туризма России до 2035 года, принятой в сентябре этого года и носила громкое название: «Продюсируем будущее».

Экспертным мнением по этому вопросу поделились с участниками прибывшие из Москвы специалисты в различных отраслях индустрии гостеприимства- Александр Сирченко, Александр Мальцев, Елена Юрченко и специальный гость, Максим Ползиков, партнер и генеральный директор Ginza Project.

- Мы делаем ставку на качество и вкус блюд. Наши гости ценят это и всегда к нам возвращаются. Это здорово, что с нашим проектом мы запали в сердце аудитории. Мы рассчитываем на то, что это положительно повлияет на внешний туризм и надеемся, что это вызовет интерес внутри региона, - отметил Максим.

Ростовская область добилась значительных успехов в туристической сфере за минувший год

Вторая сессия погрузила участников в остро актуальные проблемы DIGITAL – маркетинга. Зажигательное выступление Анастасии Евдокимовой, эксперта из Москвы, имело целью продемонстрировать всем присутствующим, что, хотим мы этого или нет, но мы уже живем в эпоху DIGITAL. Поэтому диджитилизируйся или умри. Лучше первое!

Остальные спикеры открывали гостям Форума все новые и новые механизмы продвижения, секреты и тайны Digital, делились собственным опытом. Безусловно, эта та самая практическая польза и тот бесценный материал, ради которого более двухсот человек пришли в этот день в креативное пространство «Библиотеки лофт».

Проект «Карта гостя»

Не секрет, что современные технологии меняют туристический рынок. Для удобства и безопасности пользователей со всего мира создана платформа «Карта гостя». С ее помощью люди смогут при приобретении пакета услуг на сайте или через мобильное приложение получить скидки и экскурсионный пакет, необходимый для знакомства с достопримечательностями территории.

Сервис предназначен для того, чтобы привезти туриста к объекту безопасному, аутентичному, соответствующего всем критериям гостеприимства.

Участники и эксперты отметили креативную площадку и современный формат проведения форума «Открой вольный Дон»

- «Карта гостя» - это уникальное средство продвижения туристических регионов практически для любого региона в РФ, - рассказал координатор проекта, директор по развитию «Карты гостя» Республики Крым Елена Юрченко. - На Дону есть все для того, чтобы успешно развиваться на данной платформе. Ростовская область стала одним из первых регионов, который появится на этой платформе. Дон заслужил это во всех отношениях!

По ее словам, сейчас наша задача — определиться с партнером и людьми, которые будут работать над развитием проекта.

«Вольный Дон» ждет своих гостей и новых открытий!

Все участники и эксперты отметили креативную площадку и современный формат проведения форума «Открой вольный Дон». На всех площадках, стилизованных под туристкие зоны Ростовской области-Большой Ростов, Вольный М4Дон, Долина Дона… шли дискуссии, споры разговоры, завязывались деловые контакты, составлялись планы будущих мероприятий.

Форум состоялся! Эксперты разъехались, участники зарядились энергией и пошли обдумывать услышанное, организаторы разбирают «красного коня», а «Вольный Дон» ждет своих гостей и новых «открытий»!