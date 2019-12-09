В Ростовской области тестирование на склонность к употреблению наркотиков прошли 190 тысяч школьников и студентов

В Ростовской области попытались определить число подростков, которые находятся в «группе риска». И оказалось, что самый высокий процент таковых наблюдается среди девятиклассников и первокурсников. Такие выводы сделали исследователи, проведя социально-психологическое тестирование. Участие в нем приняли участие более 190 тысяч ребят старше 13 лет.

Как сообщил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии региона Александр Бужак, школьники от 13 до 15 лет для прохождения тестирования представляли письменное согласие родителей. А те кто старше принимали решение об участии в тестировании сами.

Так, им предстояло заполнить анонимные анкеты в режиме онлайн. В общей сложности в опросе приняли участие 164 тысячи школьников, почти 53 тысячи студентов колледжей и техникумов и 11 тысяч – вузов.

По словам специалистов, тестирование не выявляет подростков, употребляющих наркотики, его задача определить склонность к вовлечению в употребление психоактивных веществ. Также это способ изучить особенности подростков, насколько они способны управлять своим поведением, готовы к необдуманному риску, умеют контролировать эмоции, склонны к каким-либо зависимостям и умеют разрешать трудные жизненные ситуации.

- По итогам тестирования к «группе риска» могут быть отнесены менее 15 процентов ребят, причем среди студентов вузов этот показатель составляет всего шесть процентов, - рассказал Александр Бужак. - Было установлено, что самый высокий процент «группы риска» наблюдается у учеников девятых классов и первокурсников. При этом процент молодых людей, относящихся к «группе риска» постепенно повышается с 7 по 9 класс, а к 11 классу возвращается на исходные значения. Подобная картина наблюдается и при анализе результатов тестирования студентов вузов: на первокурсников приходится максимальный процент «группы риска», который существенно снижается уже к четвертому курсу.