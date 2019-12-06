Налог на самозанятых появится в Ростовской области с 1 января 2020 года

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым список российских регионов для пилотного налогообложения самозанятых будет расширен до 19 субъектов РФ. В их числе оказалась и Ростовская область.

Платить по-новому жителям Дона придется уже совсем скоро - с 1 января будущего года.

Напомним, что к самозанятым относятся граждане, получающие деньги напрямую от заказчика, при этом их месячный доход не должен быть выше 200 тысяч рублей.

Как уточняется в законопроекте, налог на профессиональный доход коснется физических лиц. Также им смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которым по роду деятельности не обязательно регистрироваться в качестве ИП.

Налоговая ставка будет от 4% (для физических лиц) до 6% (для юридических лиц, а также ИП). Помимо этого, тариф включает взносы за медстраховку.

Отметим, что закон уже целый год применяется в 4 субъектах страны - Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Как видимо, состоявшийся эксперимент был определенно признан удачным.

Кроме донского региона, с 1 января 2020 года налог станет обязательным для жителей Санкт-Петербурга, а также Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей. В списке есть еще несколько регионов - Красноярский и Пермские края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан.

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В начале 2019 года в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане в рамках эксперимента будет введен налог на самозанятых. Им предложат добровольно зарегистрироваться и платить 4 - 6% с дохода. Законопроект об этом эксперименте уже прошел первое чтение в Госдуме и скоро будет принят окончательно. При положительном результате налог начнут собирать с самозанятых всей страны. В эту категорию сегодня попадает около 8 млн. граждан, которые пока не понимают, что их ждет. (подробности)