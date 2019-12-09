«Пусть это останется на их совести!»: Тенор, с которым театр разорвал контракт из-за «маленького» роста, добился правды в суде

Громкое дело с «уволенным» из-за маленького роста тенором закончилось победой артиста. Напомним, возмутившая многих история произошла еще в феврале этого года в Казани. Известному на весь мир певцу Хачатуру Бадаляну рукоплескали во Франции, Италии и России. Вот и тогда артист приехал по приглашению на Международный фестиваль, где должен был выступить на двух гала-концертах, а также в спектаклях «Травиата» и «Баттерфляй». Но тогда вышел на сцену всего единожды.

Хачатур прекрасно смотрится вместе со всеми своими партнршами по сцене. Фото: личная страница Facebook Хачатура Бадаляна.

«ЗА 19 ЛЕТ КАРЬЕРЫ Я С ТАКИМ СТОЛКНУЛСЯ ВПЕРВЫЕ»

К слову, тревожные звоночки начались еще во время примерки - до начала первого выступления. Певцу показалось, что его театральные костюмы были наспех перешиты с большого размера на 48-й. Но, даже несмотря на это, премьера с его участием прошла на ура!

И вот через несколько дней как гром среди ясного неба: кастинг-директор поставила агента и самого Хачатура перед фактом: «Директор снимает артиста со всех последующих выступлений театра».

- По его мнению, я бы выглядел «комично»!, - рассказал тогда Хачатур Бадалян газете «Комсомольская правда-Ростов». - Его, якобы, не устроил мой рост (а он у ростовчанина - 170 см, - прим. автр.). Хотя все партнерши были ниже меня и мы прекрасно смотрелись вместе. Это просто край глупости какой-то! За почти 19 лет моей карьеры я впервые с подобным столкнулся.

Надо сказать, что артист несколько раз пытался поговорить с руководством, но тщетно. В итоге предал эту историю огласке на своей странице в социальных сетях. Сотни коллег поддержали оскорбленного певца. А сам он пошел отстаивать свою правоту в суд.

Многие коллеги поддержали оскорбленного певца. Фото: личная страница Facebook Хачатура Бадаляна.

«НИКТО НЕ ПОЗВОНИЛ И НЕ ИЗВИНИЛСЯ»

Разбирательства шли несколько месяцев. И вот точка поставлена.

- Сегодня для меня важный день - справедливость восторжествовала! - рассказал Хачатур. - Хотя за весь этот период мне лично никто не позвонил и не извинился. Но пусть это останется на их совести. В первую очередь я благодарен всем неравнодушным людям, которые следили за развитием данной ситуации. Компромисс был достигнут. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем было доводить данный вопрос до судебного разбирательства. Хочу отметить, что завершение такого резонансного дела, по моему мнению, положительно скажется на открытости и справедливости в трудовых отношениях в творческой среде.

К слову, официально причина - почему театр расторг договор с тенором в одностороннем порядке - не была озвучена и в ходе судебного заседания.

- При общении с представителем театра еще в феврале была названа причина противоречащая этическим нормам, - добавили в Арт-Агентстве «Премьер», представлявшем интересы Хачатура. - Но, спустя девять месяцев, по предложению судьи было заключено мировое соглашение, по которому оставшуюся сумму контракта Театр обязан полностью выплатить (называть величину гонорара сам артист отказался, - прим. автр.). Мы в свою очередь уверены, что финал этой истории положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве театров и артистов в общем, а сама ситуация никогда больше не повторится.

Рост артиста 170 сантиметров. Фото: личная страница Facebook Хачатура Бадаляна.