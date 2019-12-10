«Я в школу акробатики не ходила!»: В Ростове-на-Дону фельдшер скорой оказалась в центре скандала

В Сети набирает обороты скандал вокруг ростовского фельдшера скорой помощи. Видео, снятое в квартире пациента на мобильный телефон, попало в Интернет. Его подхватили сразу несколько городских пабликов. И всего за несколько часов уже посмотрели 45 тысяч (!) человек.

Из него ясно - супруга больного предлагает приехавшему на вызов врачу неотложки надеть бахилы, однако та отказывается, ссылаясь на инструкцию. Жена объяснят: в квартире двое маленьких детей, дождь на улице и постепенно начинает переходить на оскорбления. Медик вначале пытается спокойно донести свою точку зрения, но, когда дело уже доходит до крика, разворачивается на выход.

«НАЧАЛИ СРАЗУ ОРАТЬ И ТРЕБОВАТЬ!»

Как оказалось, инцидент произошел еще в конце ноября в Ростове-на-Дону. А помощь требовалась взрослому мужчине с высокой температурой. Свою правду рассказала та самая фельдшер с видео Ирина Ганоцкая.

- До этого вызова я успела съездить на три инфаркта, судороги, инсульт, а работаю при этом одна! - говорит медик. - Так что, прежде чем осуждать, надо знать суть конфликта. Скажите, как я могу надеть бахилы, когда в одной руке ящик весом в семь килограммов, в другой - папка, а я одета в зимний медицинский костюм? И все это стоя, даже не присев. Я в школу акробатики не ходила! Мне никто не предложил помощи, стул тоже, а начали сразу орать на меня и требовать, чтобы я надела бахилы. Тем более, что по закону я этого делать не должна, а по технике безопасности вообще запрещено. Больному я предложила альтернативу - пройти в машину скорой помощи для осмотра, но он сам отказался. Почему я ушла? Потому что больной сам отказался от осмотра и оказания медпомощи. Кстати, он на меня тоже орал так, что больным не выглядел.

«ДОКУМЕНТАМИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО»

Примечательно, что многие Интернет-пользователи поддержали доктора. На ее стороне и руководство. «Комсомолка» дозвонилась до внештатного специалиста по скорой медицинской помощи минздрава Ростовской области Василия Фалина.

- Ситуация заключается в том, что служба скорой медицинской помощи является экстренной, - рассказал «КП» Василий Владимирович. - То есть мы должны вызываться и оказывать помощь людям при состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. Поэтому одевать бахилы в рамках оказания именно скорой медицинской помощи не предусмотрено никаким нормативно-правовым документом. Такая ситуация с бахилами возникала не раз и в любом городе России. В письме Минздрава РФ от 19 октября 2016 года говорится следующее: «...в настоящее время в обязанности работников скорой медицинской помощи надевать бахилы в квартире пациентов не предусмотрено действующей нормативно-правовой базой...». Это решение уже десять раз взвешено юридической службой ведомства и за каждое слово Минздрав РФ поручился.

- А если говорить об этом случае?

- Вызов поступает к взрослому мужчину с высокой температурой. Если честно, то это вообще не повод для вызова скорой помощи. Это повод для обращения к участковому врачу или максимум за неотложной помощью в поликлинику по месту жительства. Тем более, что сейчас в городе система организации медицинской помощи выстроена так, что при каждой поликлинике - и взрослой, и детской, есть бригады неотложной помощи, которые могут также выехать к пациенту для того, чтобы снизить температуру и дать первые рекомендации.

«МЫ ЧАСТО СТАЛКИВАЕМСЯ С АГРЕССИЕЙ»

- Тогда для чего же скорая?

- Мы отличаемся от неотложки тем, что служба создана для жизни угрожающих состояний - инфаркты, инсульты, тяжелые травмы отравления и тому подобные экстремальные ситуации. Поэтому требовать от сотрудников скорой надевать бахилы - это просто не разумно и не правильно. Второй гранью этой ситуации является то, что создалась такая ситуация, когда сотрудник скорой помощи не чувствует себя спокойно, заходя на любой вызов. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что к нам часто проявляется немотивированная агрессия, мы сталкиваемся с тем, что милые домашние животные - кошечки, собачки-бультерьеры - которые дружно играют с детьми проявляют агрессию против сотрудников скорой. И, входя в любой дом, мы не чувствуем себя спокойно.

- И все-таки чем могут навредить бахилы?

- В то время, когда мы наклоняемся, чтобы надеть бахилы, мы чувствуем двойное напряжение. Плюс теряется время. И я уже не говорю о различных ситуациях насилия, которые могут быть применены к фельдшеру. Поэтому прошу всех отнестись с пониманием и спокойствием. Нужна скорая помощь, не надо пожалуйста ожидать, что сотрудники будут тратит время на то, чтобы рисковать и надевать бахилы. Я сам много лет проработал на скорой и выезжал для оказания помощи при самых разных состояниях, И не раз сталкивался с ситуацией, когда просили одеть бахилы или разуться при выполнении какого-то вызова. И для меня это всегда было сигналом - значит ситуация не экстремальная. Когда человеку было по настоящему плохо - это был судорожный приступ или кровотечение - никогда вопрос о бахилах не возникал. Таковы реалии жизни.